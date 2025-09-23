◇パ・リーグ オリックス1-0ソフトバンク（2025年9月22日 みずほペイペイ）

オリックス・杉本は狙っていた。「チームメートもホークスの選手も、ホームラン狙ってそうなバッターがいっぱいいた。僕もそれに乗っかって、ちょっとホームラン打ちたいなと」。両軍無得点の8回先頭で、ソフトバンク・松本裕のスライダーを狙い打ち。片膝をつきながらも左翼中段に突き刺す16号で、今季初のソフトバンク戦3連勝へと導いた。

「こういう、投手が凄い時は、ホームランで決着がつくことが多い。難しい球やったけど、うまいこと打てました」

こん身の昇天ポーズを決めた後、ベンチでバットに手を合わせていた。「打たせてくれてありがとうと。あと、打った後にちょっと叩きつけちゃったので、ごめん、と謝っていました」。徳島商、青学大を経て、「いい大人がやる野球やから、ぬるい雰囲気の野球と思っていたら、それまで一番活気のある、全員が本気になってやる野球」というJR西日本時代に今の礎を築いた。15年ドラフト10位でオリックスに入団し、この日で通算99本塁打。「プロに入った時は1本打てたらいいなと思っていた」と笑み。値千金の一発で背番号に本数が並んだ。

「ホームランはいつも打ちたいので。もっと積み重ねられるように」。さらなるアーチの量産を見据えた。 （阪井 日向）