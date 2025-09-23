9月23日（火）の「相席食堂」は、時代を動かす若者世代の芸能人が旅人になる「Ｚ世代相席」をお届けする。

©ABCテレビ

自然あふれる岡山県赤磐市にやって来たのは、21歳になった芸歴20年の鈴木福。ドラマ「マルモのおきて」で大ブレイクしてはや十数年。今は大学３年生の福くんの相席旅は、ドイツの農村をモチーフにしたテーマパークからスタートする。

テーマパークを散策した後は、赤磐市自慢の桃を求めて農園へ。岡山が誇る「清水白桃」は“桃の女王”と称されるトップクラスの品種。絶品の桃を味わった後は、白桃を使ったワインを求めて再びテーマパークへ。ワインが大好きな福くんはワインを味わいながら、大悟と一緒に飲んだときのことを話し出す。「男としてどうあるべきかを聞かせてもらった」という福くんに刺さった、大悟の炎上間違いなしの格言とは！？

©ABCテレビ

山の中にある珍神社で子供のようにはしゃいだ後は、鰻屋さんで腹ごしらえ。赤磐市で有名な空手キッズがいると聞き、お宅にお邪魔する。女の子がやっているのは、直接打撃が認められるフルコンタクト空手。なんと、３大会で３連覇中だとか。そこで、お父さんとの練習を見せてもらうと、その激しさに千鳥が仰天！ 福くんも棒立ちで動けないほどのトレーニングとは！？

©ABCテレビ

この日は他にも、21歳になった本田望結が埼玉県熊谷市で相席旅。大人になった望結ちゃんが酒蔵で日本酒をグイグイ！ はしご酒で熊谷の夜を満喫する！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。16日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。

©ABCテレビ