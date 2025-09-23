「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）

途中交代の阪神・森下翔太外野手が“無事”をアピールした。「３番・右翼」でスタメンも、四回の守備に就かずに交代。好調をキープしているだけに状態が心配されたが、試合後には「そんなたいしたことじゃないんで。大丈夫です。まあまあ、また明日頑張ります」と前向きにコメント。今季ここまで全試合出場を続けているが、２３日・ＤｅＮＡ戦（横浜）へ意欲を見せた。

交代理由や負傷の有無を明言することはなかったが、三回２死二塁の第２打席、空振り三振に倒れた直後、左肩付近を気にしながらベンチへ戻った。試合前練習でもフリー打撃を終えた後、同じようなしぐさを見せて、トレーナーと話しながらベンチ裏へ下がっていたが、欠場することなくスタメンに名を連ねた。

藤川監督は「みんなですけどね、コンディションが常にパーフェクトという状態ではないですから。これ以上というところに、ならないところで。まあ大丈夫だと思いますけどね」と説明。大事を取っての交代を強調した。

今季最後の神宮とあって、試合後には森下も左翼スタンドへあいさつ。左手を大きく上げて、歓声に応える場面もあった。背番号１が日本一へ向けて元気な姿で戦い続けてくれると、虎党は信じている。