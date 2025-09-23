

2025年10月の制度変更を前に、「ふるさと納税」の“駆け込み寄付祭り”とも言える状況が発生している（写真：Rhetorica / PIXTA）

2025年“最大の祭り”が終わろうとしている。「ふるさと納税」という祭りだ。

10月には大きな制度変更が予定されており、ふるさと納税ポータルサイトは最後の花火を次々打ち上げているところだ。周知のとおり、10月以降は納税サイトにおけるポイント付与が禁止になる。9月末までの駆け込み寄付を見込んで、還元率増量キャンペーンが繰り広げられているというわけだ。

最大100％、いや1000％還元と大型花火を打ち上げるサイトも続々だ。ただし、最大とついているだけあって条件がある。まず100％還元とした「ふるなび」の場合、付与されるのは「ふるなびコイン」（amazonギフトカード、PayPay・dポイント・楽天ポイントへ交換可能）。

寄付額および条件に応じてもらえるコインが最大20％、さらに抽選で最大80％、その合計で100％だ。しかし、決済手段やキャンペーン対象の寄付先が決まっているなど、結構ハードルがある。

最大100％還元！だが、ハードルは高い

「Yahoo!ふるさと納税」ではPayPayポイントが付与されるが、最大100％還元へのハードルは高い。Yahoo!ショッピングのさとふる、ふるなび、ふるさとチョイス、Yahoo!ふるさと納税で寄付をしたことがない人が抽選で当たった場合で、しかもLYPプレミアム会員の場合だ。

なお、「さとふる」では、さとふる会員がアプリで寄付すると、外れなしの抽選で1〜1000％のポイントが当たるという。

「au PAY ふるさと納税」は、まず寄付金額合計に対して5％、au PAY カードまたはau PAY 残高払いで3％（Pontaパス会員の場合は最大2％をプラス）。これに抽選で最大73％の還元が加わり、合計83％のPontaポイントが付与される。さらに「三太郎の日」など他のキャンペーンと併用することで、こちらも最大100％になる。

こうした還元率高めのケースでは、支払い手段（クレジットカードやコード決済）が指定されていたり、有料会員が有利だったり、その他条件が細かく決まっているので、誰もが当てはまるというわけにはいかないが、それにしても華々しい。なお、すべてエントリーが必要だ。

エントリーは不要、誰でも対象になると、実直な打ち出しで目を引くのは老舗ポータルサイト「ふるさとチョイス」。寄付金額の2％が減額される「チョイス感謝券」を提供している。

寄付の申し込み時に感謝券コードを入力するだけでいい。減額の上限金額は10万円（寄付金額の上限目安は500万円×2%分）まで、1アカウント1回限り有効だ（返礼品のない災害支援をはじめ、対象外となる寄付もあり）。

駆け込み寄付祭りの背景にはポータルサイトの焦り

このように、まさに「駆け込み寄付祭り」とでも言うべき状況が繰り広げられている。しかし、ポータルサイトの焦りもわかる。複数の調査レポートをみても、ポイント禁止は消費者にとって大きなインパクトとなっていることがわかるからだ。

「ふるさとチョイス」の運営会社トラストバンクが7月に発表した「ふるさと納税体験に関する調査2025」によると、これまでの寄付行動においてポイント還元が「寄付先選びや寄付金額に影響した」と答えた人が全体の65.8%に上った。

さらに、今回の改正を知っている人のうち、ポイント禁止が実施される前の9月までに今年分の寄付を「ほぼ終わらせる」という人が39.9％、「今年分の半分以上をする」人が27.8％、「少しだけ寄付をする」人は8.8％と、実に76.5％が駆け込み寄付をすると答えている。

「さとふる」の調査でも同じような傾向がうかがえる。8月に実施したアンケート調査では、年間の寄付総額を10割とした場合に、9月末までに10割寄付する予定と回答した人は、2024年の14.6%から36.6%に増加したとある。

これはトラストバンクの39.9％という数字とも近い。むろんその理由は「ポイント付与が禁止される前に寄付したいから」が7割だ。そして、ポイント付与の禁止への考えを聞いたところ、こちらも7割が「禁止は反対」と答えている。

むろん、ポイントが付与されなくなったとしてもふるさと納税をやめるわけではないが、モチベーションは下がるだろう。人間、これまでできたことができなくなると、損をしたという不満を強く持つものだ。特に物価高対策として「ポイ活」に積極的に取り組んでいる消費者が多い今、禁止のタイミングは最悪といっていい。

とはいえ、各ポータルサイトが高還元率の対象条件に、自社のクレカやコード決済を加えたり、有料会員を優遇したりしているのを見ると、ちょっとやりすぎ感もある。総務省が眉をひそめるのもわからなくもない。

楽天はあまり困っていないのでは？

今回のルール変更に、正面から噛みついたのが楽天だ。2024年6月に総務省の告示が出てすぐ、楽天グループはポイント禁止への反対署名を集めはじめ、政府に提出した。

今年7月10日には同告示の無効確認を求める行政訴訟等を東京地方裁判所に提起したと発表、言葉を選ばずに言うならケンカ上等（？）との姿勢を貫いている。

9月16日に第一回口頭弁論が開かれ、国側は楽天の訴えに対し却下を求めた。ポイ活民の間では、楽天ふるさと納税は1番人気のサイトで、外野からこのケンカの行方に注目していることだろう。

とはいえ、楽天にとって、ポイント禁止によるダメージはそれほどないかもしれない。ヒントになるのが、三井住友カードがトラストバンクなどと組んで始めたポータルサイト「Vふるさと納税」だ。

こちらは寄付に応じてVポイントが付与されるが、カードのステイタスごとにポイントの上乗せがある（9月末まで）。初めて利用する場合で、「Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード」「三井住友カード プラチナプリファード」なら7％還元、「Oliveフレキシブルペイ ゴールド」なら6％、というように差がついているのが特徴だ。

今回のポイント禁止には、カード決済に対するポイント付与は含まれない。となると、カード会社が利用額に対する付与ポイントを期間限定でアップするということもできなくはないだろう。

例えば、楽天カードのうち年会費がかかるゴールドカードやプレミアムカードなどの上位カードユーザーに、ふるさと納税が増える年末限定で、ポイント増額キャンペーンを打つなどの手法だ。ふるさと納税に対してではなく、あくまでカード利用額に応じたポイントで、抽選によるプレゼント付与にしてもいい。

なお、ポイント付与はNGでも、他のサービスで貯めたポイントを寄付額に充当することはできそうなので、ポイ活民もそれほど困らないのではないか。こんなことを書くと、あらぬ動きを呼びそうなのでこの辺までにしておくが。

より「お得感」をアピールする方向へ

とはいえ、多くのポータルサイトにとって、来年のふるさと納税の動向がどうなるか、悩ましいだろう。数あるサイトの中で、自分たちを選んでもらうためには、どの手が有効になるのだろうか。

1つには、掲載する返礼品の魅力をこれまで以上に高めることだ。先のトラストバンクの調査でも、ポイントなき後にポータルサイトに期待する点として、「掲載されている返礼品の数の多さ」「検索のしやすさ、絞り込み機能の充実」が上位に上がる。さとふるのレポートでも、今後サイトを選ぶ際に重視するのは、7割が「お礼品の魅力」、約6割が「サイトの利便性」と答えている。

本来は自治体の応援という意義があるふるさと納税も、今では家計応援の視点で返礼品選びをする消費者は多い。ポイントというツールが消えた後、ポータルサイトはよりいっそう「お得感」を打ち出すことにシフトしていくだろう。1万円台という手ごろな寄付額で、コメに食品、水、ティッシュなどの日用品がどれだけ受け取れるかという物量競争になりそうな気がする。

楽天のようなECサイトを持つ事業者なら、その人のECでの購入履歴を分析したAIが、それを参考に自治体＋返礼品のお勧め提案をするということも簡単にやれそうだ。

ポイントが消えてもポータルサイト同士のオトク競争は絶対に続く。やはり物欲は人間を動かす強い動機だからだ。ふるさと納税の今後は、きれい事だけで進むとは限らない。

（松崎 のり子 ： 消費経済ジャーナリスト）