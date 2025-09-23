保育所や学童保育などの教育・保育施設は、保護者が安心して子どもを預けられることが大前提だ。

子どもの安全を見守る態勢を整え、事故を防がねばならない。

２０２４年に全国の教育・保育施設で子どもが死亡したり、大けがをしたりした重大事故は３０００件を超えた。前年から４００件以上増え、１５年の集計開始以来、９年連続で最多を更新した。

教育・保育施設は、重大事故が起きた場合、国への報告が義務づけられている。そうしたルールが各施設に浸透し、報告が増える要因となっているという。

事故の約８割は骨折だが、札幌市の認可保育園では、１歳の男児が給食をのどに詰まらせて死亡した。熊本市の認可外保育園でも、寝ていた生後９か月の女児が死亡する事故が起きている。

預け先で子どもが突然、命を落とした保護者のショックと悲しみは計り知れない。

国は事故情報をデータベース化している。自治体や保育事業者は、他地域の事例も参考に事故を減らす取り組みを強化すべきだ。

夫婦共働きが当たり前の社会となり、国は認可保育所や学童保育の「待機児童」対策に力を入れてきた。その結果、全国の認可保育所などの待機児童は今年、過去最少となった。学童保育でも４年ぶりに減少に転じている。

一方で、保育の現場では、保育士や学童保育で働く放課後児童支援員の不足が指摘されている。

仕事量や責任の重さに賃金が見合わないなどとして、途中で辞めてしまう人が多く、職員の定着率の低さが課題とされている。

保育士の資格を持ち、都道府県に登録している人は約１８５万人いるが、このうち約６割は保育の現場で働いていない。学童保育の支援員も常勤職員は少ない。

事故を防ぐためには、一人ひとりの子どもへの細やかな目配りが必要だ。そのためには、専門知識を持ち、経験を積んだ人材の配置が欠かせない。それが、若手職員らの指導にもつながるだろう。

国は自治体や保育事業者とも連携し、退職した保育士の現場復帰を後押しするなどの取り組みを加速させる必要がある。事務作業などの負担を減らし、職員が子どもと接する時間を増やしたい。

都市部で待機児童が減る一方、地方を中心に、少子化による定員割れや経営難にあえぐ施設も増えている。国や自治体は、各地で保育サービスを維持できるように努めてほしい。