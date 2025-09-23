政権を担う覚悟があるなら、中長期の経済財政政策を示すべきだろう。

当面の物価高対策に議論が集中している状況は物足りない。

自民党総裁選が告示され、５人が立候補した。

経済政策で減税を強く打ち出したのは、小林鷹之元経済安全保障相、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相だ。

小林氏は、所得税額の一定割合を差し引く定率減税を２年程度、実施する方針を掲げた。

定率減税は、小渕内閣当時の１９９９年に始まり、約８年間行われたことがある。現役世代の手取りを増やす効果があった一方、財政悪化を招いた。

高市氏は、所得税減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の導入を訴えた。

一定の所得のある人は減税し、納税額が低く減税の恩恵を受けられない人には現金を配るというものだ。低所得者対策としては有効とされるが、個人の所得を把握する必要があるなど課題は多い。

小泉氏は、所得税が課され始める「年収の壁」の仕組みを見直すと強調した。

年収の壁を巡っては、先の通常国会で、課税最低限を１０３万円から１６０万円へと引き上げることが決まった。小泉氏は、物価や賃金水準の変動に応じ、課税最低限を上下させるとしている。

一方、茂木敏充前幹事長は、地方自治体に新たな交付金を配り、物価高対策に充ててもらう方針を掲げた。ただ、政府は過去に何度も地方に交付金を配ったが、無駄な支出も散見された。

減税や財政支出を強調する４氏と異なり、林芳正官房長官は公約の柱として、社会保障を持続可能にするための工程表の作成を盛り込んだ。財政規律派とされる林氏らしい訴えと言えるだろう。

物価高は長引き、家計を圧迫している。低所得者などへの支援策を講じることに異論はない。

だが重要なのは、国民生活を豊かにし、また安定的な税収増につながる経済成長をどう具体的に実現するかだ。総裁選で成長戦略を競い合う必要がある。

課題は内政にとどまらない。ロシアのウクライナ侵略は収束の兆しが見えてこない。イスラエルはパレスチナ自治区ガザで市民を大量に殺害している。

平和主義や法の支配を掲げる以上、日本は国際社会の平和と安定にもっと力を尽くすべきだ。総裁候補は外交・安全保障政策についても論戦を深めねばならない。