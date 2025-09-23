摘出した心臓に特殊な装置で保存液を循環させる「機械灌流（かんりゅう）」を行い、患者に心臓移植する臨床研究を岡山大が計画していることがわかった。

２０２８年度に脳死移植での実施を目指しており、心臓で成功すれば国内初。保存時間を従来の２倍に延ばせる利点があり、臓器移植体制の強化につながると期待される。

ドナー（提供者）から摘出された心臓は現在、劣化を防ぐために氷入りのクーラーボックスで代謝を抑えながら移植先の病院に運ばれている。それでも保存時間は４時間に限られる。

同大が計画する臨床研究では、２種類の装置を使う。まず摘出した心臓は、ポンプにつないで酸素や栄養分を含む１０度以下の保存液を循環できる装置に入れる。次に移植直前、既存の体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ（エクモ））に追加パーツを取り付けた別の装置へ移す。この装置で心機能に問題がないか評価できるという。

機械灌流により保存時間を８時間に延ばせる見通し。移植手術の実施時間を柔軟に設定でき、院内体制が整わず臓器受け入れを断念するケースを減らせる可能性がある。同大は今秋にもブタの心臓で実験を始め、安全性などを検証する。

機械灌流は欧米では約２０年前から導入されているが、装置は数千万円と高額なため日本では普及していない。同大の小谷恭弘准教授（心臓血管外科）は「安価かつ安全で実用的な国産装置の開発が急務だ。移植医療技術の底上げはドナーや家族の意思を最大限尊重することにつながる」と話す。

同大は臨床研究を経て医療機器の承認を国に申請する方針。機械灌流を巡っては、長崎大が肝臓用装置の国内初の臨床研究を今年５月に開始するなど実用化に向けた動きが進んでいる。

日本移植学会理事長の小野稔・東京大教授（心臓外科）の話「機械灌流の装置が普及すれば、ドナーが遠方にいても患者へ安全に移植できる可能性が高まる。実用化には国や企業との連携も必要で、臨床研究で有効性や安全性を示し、広く理解を得ていく必要がある」