¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¡£²°Ì¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¡Ö¤â¤¦¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²°Ì³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿°¤Éôµð¿Í¤À¤¬¡¢Íâ£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£²¡½£µ¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£Æ±Æü¸á¸å£¶»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ä£å£Î£Á¡½¹Åç¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£·¡½£²¤È¥»£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥²¡¼¥àº¹¤¬¡Ö£²¡×¤Ë¡£¼«ÎÏ£²°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÆ¤Ó¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î£Ã£Ó³«ºÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê£¶»î¹ç¤Ç£Ä£å£Î£Á¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ò£²»î¹ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â¤¤¾¡Î¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²£ÉÍ¤â²£ÉÍ¤Ç¤Í¡¢É¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤¦¤Á¡Êµð¿Í¡Ë¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤ì°Ê¾åÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Öµ»½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
àÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤á¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£