¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸à£Í£Ö£Ð´ÙÍîá¤«¡Ä¥í¡¼¥ê¡¼£¶£°È¯¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡ÖÆ¨¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡á³¤³°ÊóÆ»
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£Í£Ö£Ð¥ì¡¼¥¹¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹º®¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë£µ£¸¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Ë¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢¤Ê¤ª¤â°ì»à°ìÎÝ¤«¤é£²»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»Ë¾å£¶¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£¶£°È¯¤Þ¤Ç£²ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï»Ä¤ê£¶»î¹ç¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï£¶£°È¯¥Ú¡¼¥¹¤È´¹»»¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇúÈ¯¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£°£²£²Ç¯¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿Æ±¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿µÏ¿¤Î£¶£²ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¾Íº¤Î¤É¤³¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¡£¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤âÆùÂÎÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Êá¼ê¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆµåÃÄ¤ÎºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢£±£²£±ÂÇÅÀ¤Ç£²´§¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£´Ê¬£·ÎÒ¤Ç¾å°Ì£³£°·æ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£¶ÎÒ¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¥£±£²£³¡¢½ÐÎÝÎ¨£´³ä£µÊ¬£±ÎÒ¡¢£±£±£·»Íµå¤È¤¤¤º¤ì¤â£±°Ì¡££´£¹ËÜÎÝÂÇ¡Ê£²°Ì¡Ë¡¢£±£°£µÂÇÅÀ¡Ê£µ°Ì¡Ë¤Ç¤Þ¤µ¤Ë²øÊªµé¤ÎÀ®ÀÓ¤òÃ¡¤¤À¤¹°ìÊý¡¢±¦¥Ò¥¸¤òÉé½ý¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç°ì»þÎ¥Ã¦¤·¡¢£Ä£È¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬à¥Í¥Ã¥¯á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°·¤¦³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÇ·â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð³ÍÆÀ¤òÆ¨¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤¬¸ø¼°£Ø¤Ë¥í¡¼¥ê¡¼¤Î£µ£¸¹æ¤ÎÆ°²è¤òÂ³¡¹¤ÈÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¥í¡¼¥ê¡¼¤¬£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÈá·à¤À¡×¡Ö£Í£Ö£Ð¤Ï¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤À¡×¡Ö¥í¡¼¥ê¡¼¤¬ËèÆü¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¡¢£´£°ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èà¤ò£Í£Ö£Ð¤ËÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤â»Ä¤ê£¶»î¹ç¡£Î¾¼Ô¤È¤â£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤Ï»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢£²£³Æü¡ÊÆ±£²£´Æü¡Ë¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬±É´§¤Ëµ±¤±¤Ð£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£¥í¡¼¥ê¡¼¤¬ÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£