男子110メートル障害で5位入賞

陸上の世界選手権東京大会の男子110メートル障害で5位入賞した村竹ラシッド（JAL）が22日、TBS系「ひるおび」に生出演。レース直後の号泣インタビューが再び放送され、視聴者の涙腺も再び緩んだ。

村竹は大会第4日の16日、男子110メートル障害の決勝で5位に入った。この種目では、日本の過去最高タイの順位だったが、メダルを逃した悔しさから、レース直後の中継局のインタビューでは号泣した。

この日の「ひるおび」では、このインタビューが再び放送された。

「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違っていたんだろうなって。パリ終わってからの1年間、本気でメダル取りに1年間、必死に練習して。本当に何が足りなかったんだろうなって」

そして、村竹は「自分の脚がもつかぎり、何年かかってでもメダル取りたいと、そう思いました」と締めくくった。

号泣インタビューの再放送で、視聴者の涙腺も再び緩み、Xには様々な声が並んだ。

「村竹ラシッド選手のインタビュー見る度に泣いてる私」

「ラシッドさんのコメント素晴らしい」

「村竹ラシッド選手のインタビューはいま見ても泣いちゃう」

「決勝後インタビューは何度見てもグッと来るものがあるよな」

「インタビューシーンでまた泣かされるわ まっすぐな人だね」

「ラシッドのインタビュー、グッときてしまう」

「ほんまにあのインタビューはリアルタイムで見ててもすごく心掴まれたし、何回見てもグッとくる」

村竹はこの日の出演で「頭の中はメダル一色。メダルをとる欲に頭がのまれて理性的な走りができなかった」と決勝を振り返り、号泣インタビューについては「人前で泣くの中学生ぶりくらい」と笑っていた。



