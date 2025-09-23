巨人の阿部慎之助監督（４６）が２２日、残り６試合全勝を目指すと宣言した。クライマックスシリーズ（ＣＳ）本拠地開催がかかる２位確保に向け「もう勝ち続けるしかない」とギアをマックスに上げる。自力２位の可能性は消滅しているが、２位・ＤｅＮＡと２差の３位からの逆転へ「技術じゃない。もう気持ちでしょ」と掲げ、２３日の広島戦（マツダ）から熱くラストスパートをかける。

ペナントレースの最終コーナーで、力を振り絞る。残り６試合。阿部監督が大号令をかけた。「もう勝ち続けるしかないからね。それしかないので」。ＣＳ第１ステージの本拠地東京ドーム開催がかかる２位へ、目指すは全勝。２３日の広島戦から一戦必勝のトーナメント精神で挑む決意を示した。

ここまで勝率５割でリーグ３位。２位・ＤｅＮＡを２差で追う。自力２位の可能性は消滅。ＤｅＮＡが残り６試合で４勝すれば巨人は上回れず、ＤｅＮＡ３勝３敗の場合、逆転には６戦全勝が必要になる。「横浜も横浜で必死でやっているでしょうし。うちも食らいついて、何とかこれ以上離されないようにしたい」。２６、２７日には敵地・横浜で直接対決２連戦もあり、負けられない試合が続く。

しびれる順位争い、重圧がかかる状況で力を発揮できるか。そのポイントとして「技術じゃないでしょ。もう気持ちでしょ」と挙げた。阿部監督は現役時代の０７、０８年にレギュラーシーズン残り６試合を切ってから大一番で勝ち、大混戦を制してリーグ連覇を果たした経験もある。今から技術面が劇的に変わることはない。土壇場で勝負を左右するのはメンタル面。それを選手たちに伝えていく。

９月は１０勝７敗。攻撃面では４番の岡本が月間打率３割５分５厘と好調。中山、リチャードがスタメンに定着して下位打線の厚みが増し、打順が固定されてきた。吉川が故障離脱したが、ルーキーの浦田の奮闘など明るい材料はある。「みんな何とかしようと思ってやっているんだけど、それ以上の気持ちを出さないと（さらなる）いい結果にはつながらないと思う」。厳しい２位争いで若手が躍動できれば大きな自信となり、それがチームの浮上の原動力にもなる。

チームは２１日の中日戦（バンテリン）後に名古屋から広島に移動し、この日は広島で各自リフレッシュと準備に努めた。今季の広島戦は１１勝１２敗１分けで２３日が最終戦。２勝９敗と苦しんできたマツダで意地を見せてラストスパート開始だ。「何とか２位を」の合言葉を胸に、熱く一致団結して残り６試合全て勝ちにいく。（片岡 優帆）

◆近年の巨人の残り６試合でのラストスパート

▽０７年 中日、阪神との三つどもえの混戦。巨人は９月２３日の横浜戦（東京Ｄ）で勝利して首位浮上。２４日から１差の２位・中日との天王山３連戦（東京Ｄ）で２勝１敗と勝ち越し。試合なしの２８日にマジック２が点灯し、残り２試合で迎えた１０月２日のヤクルト戦（東京Ｄ）で優勝決定。

▽０８年 阪神と同率首位で迎えた１０月４日の中日戦（東京Ｄ）に敗れて２位転落。だが、翌５日の同カードに勝利し、８日に０・５差で追う首位・阪神との直接対決（東京Ｄ）を制し首位浮上。９日の横浜戦（東京Ｄ）は敗戦も、残り２試合で迎えた１０日のヤクルト戦（神宮）で優勝決定。

▽１８年 ９月２８日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で１―０でサヨナラ勝ちして３位浮上。その後、３試合は１勝２敗も、１０月４日の広島戦（マツダ）で菅野がシーズン８度目の完封。勝てばＣＳ決定となる同９日の最終戦、阪神戦（甲子園）で４番・岡本が２本塁打を放って史上最年少「３割３０本１００打点」を達成して勝利。３位を決めた。

◆巨人が２位になるには ３位の巨人は、２位・ＤｅＮＡを２ゲーム差で追い、ともに残り６試合。ＤｅＮＡが４勝した時点で巨人の３位が確定する。ＤｅＮＡが３勝３敗の場合、巨人が２位になるためには６戦全勝が必要。ＤｅＮＡが２勝４敗の場合は巨人は５勝以上が必要になる。また、巨人が２３日の広島戦、２６日のＤｅＮＡ戦に連敗し、ＤｅＮＡが２３日の阪神戦、２６日の巨人戦で連勝すれば、２位・ＤｅＮＡ、３位・巨人が確定する。