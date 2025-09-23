◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―２阪神（２２日・神宮）

神宮が騒然とした。０―０の２回。先頭の阪神・佐藤輝が昨季までの同僚・青柳の低め直球を軽く払うように振っただけで、打球はあっという間に左中間席に入った。「初対戦の投手だったので、とにかく思い切ってスイングしていくことを心掛けた」。出場４戦ぶりの一発は１２球団トップ独走の先制３９号ソロ。同トップの打点も９７に伸ばした。

蓄積疲労などによるコンディション不良のため１７、１８日の広島戦（マツダ）は欠場。虎党の心配は募ったが、「球の軌道をイメージしながら、良かった。今は敵なので、しっかり打つつもりでいった。いいスイングができた」と“青柳撃ち”で完全復活だ。４回の先頭は四球で出塁し、続く前川の適時二塁打を呼び込んだ。もう心配はいらない。

試合は同点の８回にドリスがオスナに勝ち越しソロを浴び、逆転負けで交流戦以来の３連敗。主砲の一発は空砲となったが、個人としては前進した。球団の日本選手では０５年の金本知憲以来で、阪神でプロ生活をスタートした選手に限れば１９８５年の掛布雅之＝スポーツ報知評論家＝以来となる４０号の大台に向け、残り５試合。「変わらず一打席一打席、頑張ります」と決意を示した。（中野 雄太）