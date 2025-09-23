ＮＭＢ４８は現キャプテン・小嶋花梨が１１月に卒業することに伴い、３代目のキャプテンを選出する。今回は立候補制となり、８月３１日の締め切りまでに

▼池田典愛（いけだ・てんな＝１９歳、９期）

▼塩月希依音（しおつき・けいと＝１９歳、ドラフト３期）

▼中川朋香（なかがわ・ともか＝１９歳、１０期）

▼西島梨央（にしじま・りお＝２０歳、９期）

▼西田帆花（にしだ・ほのか＝２０歳、９期）

▼三鴨くるみ（みかも・くるみ＝２３歳、１０期）

以上６人が名乗りを上げた（５０音順、年齢は９月２３日現在）。このほど、大阪・ミナミのＮＭＢ４８劇場で候補者の取材会が行われ、それぞれが立候補した理由を述べた（全５回の第１回）。

＊ ＊ ＊ ＊

三鴨「昔からリーダーとしてグループの先頭に立つということが好き。ＮＭＢ４８というグループの先頭に立てる可能性があるのなら、その可能性を消すことはしたくないなと思って立候補しました」

西田「私は選抜メンバーではなく、ＴｉｋＴｏｋで人気がなさすぎてバズるくらいなんです。でも、そういうメンバーでもＮＭＢ４８は全員がＮＭＢ４８に対して、熱い気持ちを持っているということを皆さんに伝えたかったです」

中川「立候補した時は、まだ研究生という立場（８月３１日に正規メンバーへの昇格が発表された）。加入してからも１年しかたっていなくて、すごく悩みました。でもグループの誰かについていくだけじゃなく、自分自身も先頭に立って引っ張っていけるようなメンバーになりたいって思いました」

西島「ＮＭＢ４８を支え、引っ張ってくださった先輩方が次々とご卒業されていく。そんな中で、自分にも何かできることはないかなと考えました。私はこれまで前に立ったり目立ったりっていう存在ではなかったんですが、そういう自分も変えたくて立候補させていただきました」

塩月「私は卒業を控えているメンバーを除けば、グループの中で（水田詩織に次ぐ）上から２番目の“先輩”という立場。自分が先輩として引っ張ることがＮＭＢＢ４８のためになるのか。それとも、このタイミングで後輩に託して、周りからサポートすることがいいのか。すごく迷いました。私は８年目。自分を犠牲にしなきゃいけない瞬間も必ず出てくる。立候補した（ほかの）メンバーは活動を始めてまだ１、２年とか。もっとアイドルを楽しんで、伸びしろを感じてほしいと思いました」

池田「私は自分から人に悩みを相談するのが苦手だったんです。でも４年間の活動を通して、たくさんの先輩に手を差し伸べていただいた。今度は自分がキャプテンという立場で、メンバーの皆さんに自分から手を差し伸べられるような存在になりたい。誰かの役に立てるようなメンバーになりたい。そう思って立候補しました」

★今秋以降のＮＭＢ４８ ７月２４日の公演で以下の３点が告知された

＜１＞チーム制廃止 「チームＮ」「チームＭ」「チームＢＩＩ」が廃止され、ＡＫＢ４８同様、正規メンバーと研究生の区分のみとなる。

＜２＞オリックス劇場でのライブ １５周年ライブ（１１月８日）、小嶋花梨卒業コンサート（同９日）、川上千尋卒業コンサート（１２月２３日）、クリスマスライブ（同２４日）

＜３＞新キャプテン募集 立候補者を募り、メンバーによる投票で決まる。任期は１０月９日から原則１年間。立候補資格はＮＭＢ４８現役メンバー。立候補期間は８月１〜３０日で、候補者発表を同月３１日に実施。投開票はＮＭＢ４８劇場で１０月９日に行われる。