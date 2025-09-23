「また日本、日本、日本だ！」24歳日本代表のプレミア名門関心報道に韓国メディアが愕然！「韓国人選手の姿はほとんど見られなくなったのに…」
スペインメディア『FICHAJES.NET』は９月21日、「アーセナルがレアル・ソシエダの危機を利用し、冬の移籍市場でサプライズの動きを準備している」と報道。プレミアリーグの名門が、開幕から低迷するレアル・ソシエダのMF久保建英に関心を持っていると伝えた。
昨夏にミケル・メリーノ、今夏にマルティン・スビメンディと２年連続でソシエダからスペイン代表MFを引き抜いたアーセナルは、「クボに約4500万ユーロ（約77億円）のオファーを提示する意向がある」という。
このニュースに反応したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「また日本、日本、日本だ！韓国のスーパースター、ソン・フンミンの移籍した後、プレミアリーグに日本人選手の流入が急増する」と報じている。
同メディアは「韓国のスター選手が不在のなか、プレミアリーグには日本人選手の流入が急増している」と指摘。イングランドにおける韓国人選手の現状について、こう報じた。
「今シーズンのプレミアリーグの移籍市場を揺るがした衝撃的な移籍の一つが、ソン・フンミンの移籍だった。トッテナムのレジェンドとして活躍していたソンは、10年間在籍したチームを去る決断をした。ソン・フンミンの不在で、プレミアで韓国人選手の姿はほとんど見られなくなった。キム・ジスとヤン・ミンヒョクはレンタル移籍中で、パク・スンスはリザーブチームでスキルを磨いている。唯一残ったファン・ヒチャンは、頼りになる先発選手とは考えられておらず、その地位は危ぶまれている」
そして、「こうした状況のなか、プレミアリーグにおける日本人選手の数は安定している。三笘薫（ブライトン）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、遠藤航（リバプール）、田中碧（リーズ）がプレミアリーグでプレーしている。今夏にトッテナムは高井幸大を獲得し、新たな日本人選手をチームに加えた。高井はローン移籍ではなく、トッテナムのトップチームに残留し、デビューを狙っている」とし、こう続けている。
「もう一人の日本人スター選手、久保建英がプレミアリーグ入りを狙っている。プレミアリーグの主要クラブが、この日本代表のスター選手を狙っているのだ。久保は今夏、リバプールやエバートンなど、複数のプレミアリーグのクラブへの移籍が噂されていた。もし久保がアーセナルに移籍すれば、プレミアリーグで活躍する日本人選手は６人になる」
世界最高峰リーグにおける両国の差に愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「二度も蹴っただろ」久保建英がタックルを浴びたマドリーDFと試合後に衝突か 「口論になった」と現地報道
