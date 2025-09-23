ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は９２ドル高 シカゴ日経平均先物は４万５５７５円
NY株式22日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均 46407.63（+92.36 +0.20%）
ナスダック 22795.43（+163.95 +0.72%）
CME日経平均先物 45575（大証終比：+255 +0.56%）
欧州株式22日終値
英FT100 9226.68（+10.01 +0.11%）
独DAX 23527.05（-112.36 -0.48%）
仏CAC40 7830.11（-23.48 -0.30%）
米国債利回り
2年債 3.599（+0.027）
10年債 4.141（+0.014）
30年債 4.759（+0.015）
期待インフレ率 2.374（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（0.000）
英 国 4.712（-0.003）
カナダ 3.189（-0.011）
豪 州 4.268（+0.028）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.64（-0.04 -0.06%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3782.70（+76.90 +2.08%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112641.50（-2764.02 -2.40%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1663万9402（-408301 -2.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
