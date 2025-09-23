NY株式22日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均　　　46407.63（+92.36　+0.20%）
ナスダック　　　22795.43（+163.95　+0.72%）
CME日経平均先物　45575（大証終比：+255　+0.56%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9226.68（+10.01　+0.11%）
独DAX　 23527.05（-112.36　-0.48%）
仏CAC40　 7830.11（-23.48　-0.30%）

米国債利回り
2年債　 　3.599（+0.027）
10年債　 　4.141（+0.014）
30年債　 　4.759（+0.015）
期待インフレ率　 　2.374（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（0.000）
英　国　　4.712（-0.003）
カナダ　　3.189（-0.011）
豪　州　　4.268（+0.028）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.64（-0.04　-0.06%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3782.70（+76.90　+2.08%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112641.50（-2764.02　-2.40%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1663万9402（-408301　-2.40%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ