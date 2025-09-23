¼ãÎ´·Ê¡¡Âç´Ø³Í¤ê¤ØÄËº¨4ÇÔÌÜ¡¡´ÑÀï¤ÎÎ¾¿Æ¤ØÇòÀ±ÆÏ¤±¤é¤ì¤º¡ÖµÍ¤á¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê9ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î22Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Âç´Ø³Í¤ê¤ËÄ©¤à´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¤¬Ì¸Åç¤Ë¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤ÇÇÔ¤ì¡¢4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ç11¾¡¤òµó¤²¤ì¤ÐÂç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë3¾ì½ê¹ç·×33¾¡¤ËÆÏ¤¯¤¬¡¢´ØÏÆÂÐ·è¤ÇÇÔ¤ì³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Ï¶×¾¡Êö¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ½éÆü¤«¤é9Ï¢¾¡¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ï¼ã¸µ½Õ¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£Á´¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤òÄÉ¤¦1ÇÔ¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢ÀµÂå¤Î2¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎ´·Ê¤ÏÄËº¨¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£²áµî8¾¡8ÇÔ¤È¸ß³Ñ¤ÎÌ¸ÅçÀï¡£¡Ö²¼¤«¤é¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÄã¤¤»ÑÀª¤ÇÅö¤¿¤ê¡¢º¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ò¤Ä¤±¤Æ´¬¤ÂØ¤¨¡¢±¦¤ÎÁ°¤Þ¤ï¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤ÎÅê¤²¤òÂÇ¤¿¤ì¡ÖµÍ¤á¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡º½¤«¤Ö¤êÀÊ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤ËÇòÀ±¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º4ÇÔÌÜ¡£Éã¤Ç¸µËë²¼¡¦¼ã¿®É×¤ÎÂçÇÈÀ¯»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é»Ä¤ê¤â´èÄ¥¤ì¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÇÈ3·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¤ÇËë²¼¤Î¼ãÎ´¸µ¡¢¼¡ÃË¤ÇÊ¿Ëë¤Î¼ã¸µ½Õ¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¤ÎÌë¤Ë38¡¦5ÅÙ¤ÎÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ê¡¢5Æü¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤ò·çÀÊ¡£¤½¤ì¤Ç¤â8Æü¤Î»þÄÅÉ÷°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç¤ÏÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì½³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Â¼£ÀîÉô²°¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë·Î¸Å¤ò½Å¤Í¡¢»Õ¾¢¤Î¹Ó¼®¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦Áó¹ñÍè¡Ë¤â¡Ö1Æü¤À¤±Ç®¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï½çÄ´¡£¾ì½ê¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ç11¾¡¤òµó¤²¤ì¤ÐÂç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë3¾ì½ê¹ç·×33¾¡¤ËÆÏ¤¯¤¬¡¢¿ô»ú¾å1ÇÔ¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¹µ¤¨¤ë²£¹ËÀï¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Ö·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¡£¤â¤Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö»Ä¤êÁ´Éô¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡£¡ÊÂç´Ø¤Ë¡Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁêËÐ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÝÉñ¡£±¦É¨¤ÎÂç¥±¥¬¤ò·Ð¸³¤·¤¿30ºÐ¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤Ø¡¢¤â¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¡ÊÃæÂ¼¡¡ÏÂÌé¡Ë
¡ÚÌ¸Åç¡¡²æËý¤Î5¾¡ÌÜ¡Û
¡¡Ì¸Åç¤¬´ØÏÆÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ç¼ãÎ´·Ê¤ò²¼¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£²áµî8¾¡8ÇÔ¤È¸ÞÊ¬¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÆÀ°Õ¤Î±¦»Í¤Ä¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬´¬¤ÂØ¤¨¤«¤é±¦¾å¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òµÕÅ¾¤Î¤¹¤¯¤¤Åê¤²¡£¤³¤ì¤ÇºÆ¤ÓÇòÀ±Àè¹Ô¤µ¤»¡Ö²æËý¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£·Î¸Å¤Ç¤è¤¯¤³¤¦¤¤¤¦ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Âç´Ø³Í¤ê¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò·âÇË¤·¡¢23Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤«¤é1Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¸µÂç´Ø¤Ï¡Ö¡ÊÂç´Ø¤ò¡Ë1²ó·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¡£