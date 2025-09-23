開設73周年記念G1「びわこ大賞」は新燃料に替わって初めてのG1開催となった。

カーボンニュートラル対応の一環として、地球環境に配慮した「エタノール30％配合ガソリン（E30ガソリン）」を使用しているのは全国24場の中で、現在はびわこと大村。E30ガソリンの使用は、事業部門において日本で初の試み。従来使用していたレギュラーガソリンと比較して、約12〜15％のCO2排出量削減が見込まれる。

ピット内の掲示板に「出力が約2％向上。レバーを握った時にボートの動きが鈍く感じても途中から伸びる場合がある」と張り出されていたが、最近2節のびわこで取材中に得た選手コメントでも「起こしに違和感、ついてこない」、「手前が重くて、先の方で伸びる」、「従来のガソリンより伸びる」、「中間速がいい」などなど、従来の燃料との違和感があるようだ。また「E30ガソリンは自分向きです。早く全場で導入されてほしい」と新燃料を歓迎する向きもあった。

ところで、びわこ大賞では、節間に8本ものフライングが出てしまった。新燃料の影響かと記者間でも話題になったが、7月のG2全国ボートレース甲子園では節間F2本で比較対象のデータもまだ少ない。季節の変わり目とあって気圧が上がって追い風、気温も下がって“F警報”の条件が重なってしまったようだ。

今期からフライングの罰則が厳しくなり、F2の事故点が30点、優勝戦でのF2は50点。罰則はどこまでも厳しくなっていくが、フライングは減らない。陸上のようなクラウチングスタートではなく、そもそもが「フライングスタート」形式。舟券を“買う側”として、何よりもファンが楽しめるボートレースのあり方を考えさせられている。（是石 真紀）