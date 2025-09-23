ボートレース宮島で初開催となるプレミアムG1「第12回ヤングダービー」が開幕する。初日メインの12Rドリーム戦は絶好枠の吉田裕平（28＝愛知）が主役を務める。

SG覇者1人にG1覇者が4人。6人全員がSG出場経験ありとハイレベルなドリーム戦となった。びわこ一般戦完全V→若松SGメモリアル優出→住之江G1高松宮記念優出と勢いに乗る吉田が中心だ。7年連続7回目の出場。前検気配は問題なく、スタートに細心の注意を払って逃げ切る。

2連対率1位の60号機を引いた井上が逆転候補だ。昨年8Vの実力派。パンチ力をつけて一撃を狙う。末永は外の攻撃を止めてからの差し狙い。井上が攻めてインと競る流れなら新開に展開が向く可能性も。

＜1＞吉田裕平 前検としては動いている方だがスタートは勘とズレていた。特訓の1本目は井上君と変わらなかった。

＜2＞末永和也 スタートは早く感じた。比較はあまり分からなかったが井上さんは良さそうに見えた。外周りとペラから。

＜3＞井上忠政 スタートは1本目が早くて2本目から修正ができた。班の比較は変わらなく見えた。宮島は結構エンジンを出せていると思う。

＜4＞新開航 チルトをマイナスに下げてペラはそのまま。スタートが分からなかったし、早くて他との比較も分からなかった。

＜5＞定松勇樹 いつもはペラを叩くが今節はそのまま。班では変わらないが行き足はいい。最近の中でも体感は一番いい。

＜6＞中村日向 少しペラを叩いた。起こしですごく鳴くのが気になる。ターンの感じは悪くない。ペラと外周りの点検。