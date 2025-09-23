高橋克典、ジムに「一人でトレーニングしてる、みたことのあるヤツが」互いに驚く

俳優の高橋克典（60歳）が9月20日、公式ブログを更新。ジムで偶然ある人と会い、トレーニングに励む姿に驚いた様子を伝えた。



20日、高橋は「ふらっと」と題してブログを更新すると、ジムに出かけた際の出来事を報告。「ジムに行ったら、一人でトレーニングしてる、みたことのあるヤツが」と切り出し、「アイツもビックリ」と、16歳の息子と偶然鉢合わせしたことを明かした。



さらに「おいおい何キロあげてる！？」とつづり、マシンで本格的にトレーニングに励む息子の姿とともに、驚きと誇らしげな気持ちを交えながら息子の成長ぶりに触れ、「頑張ってるな」とコメントした。



これらの投稿にファンから「親子で、楽しい、時間や〜〜」「逞しくなりましたね！」「お父さんに良く似てます」「後ろ姿が克典さんにそっくり」「華奢な体型なのに筋力が凄い」「二人とも頑張れ」「たくましくなった姿にしみじみ喜びを感じますね」「すごい、仲良し」「CK君のストイックな練習は凄い」「親子で偉い〜」「嬉しい鉢合わせ」などの声が寄せられている。