◆米大リーグ ドジャース１―３ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、レギュラーシーズン本拠地最終戦のジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６回にバットを折りながらも技ありの一打を放ち、今季最長の連続試合出塁を「２６」としたが、チームは逆転負けで地区優勝マジック「３」のまま足踏みとなった。最短Ｖは２３日（同２４日）で変わりはなく、同日に先発予定の大谷が“優勝投手”になる可能性も十分だ。

どよめきと歓声が交差した。大谷のバットとボールが同時に飛んでいった。０―０の６回先頭。右腕マクドナルドの外角低めに沈むチェンジアップに手を出した。ボール球に崩され、しかも“相棒”がグリップ部分から折れたが、最後は右手一本で右前に運んだ。９試合連続安打で今季最長の連続試合出塁を「２６」に更新。自己最多に並ぶ５４号は持ち越しとなったが、一球への執念を示した。

この日はレギュラーシーズン本拠地最終戦。今季の観客動員数は４０１万２４７０人となり、球団史上初の４００万人超えを達成した。しかし、１点を先制した直後の８回に２番手トライネンが決勝の押し出し四球を与えるなど一挙３失点で逆転負け。今年のド軍を象徴する救援陣の不安定さをまたも露呈した。ロバーツ監督は「我々には彼が必要だ」と昨季のポストシーズン（ＰＳ）でブルペンを支えたトライネンの復調を期待。一方、先発で７回１安打無失点１０Ｋと好投したシーハンについて「おそらく救援になるだろう」とＰＳの“ジョーカー枠”に指名する柔軟性を見せた。

同地区２位のパドレスが勝利したため、３ゲーム差に迫られ、ドジャースは地区優勝マジック「３」で足踏み。２２日（同２３日）にド軍は試合がなく、パ軍が敗れた場合はマジック２となり、２３日（同２４日）にも４年連続地区Ｖが決まる。同日の敵地・Ｄバックス戦に先発予定の大谷はこの日、試合前にブルペン入りして２４球を投げ込んだ。１６日（同１７日）のフィリーズ戦では５回ノーヒッターと快投。白星はつかなかったが、確実に状態は上向いている。

アリゾナでの試合といえば、５月９日（同１０日）には打者として９回に１２号決勝３ランを放ち、バンザイして喜びを爆発させた場面が記憶に新しい。今度は二刀流で歓喜の瞬間を迎えられるか。背番号１７が新伝説を刻む。（中村 晃大）