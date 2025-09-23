今月18日、茨城県境町で発生した突風について、気象台は「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いと発表しました。いずれも「竜巻」とは違います。

今月18日、茨城県境町で突風が発生し、重さおよそ25トンのクレーンが倒れる被害がありました。水戸地方気象台による現地調査の結果、この突風をもたらした現象は「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いということです。

「ダウンバースト」は積乱雲から吹き降ろした空気が地面にぶつかって激しい風が起きる現象で、「ガストフロント」は積乱雲の下にできた冷たい空気の塊が地表の暖かい空気とぶつかった際に発生する現象です。

いずれも渦を巻いた上昇気流によって発生する「竜巻」とは違います。

気象台は、突風の発生時間が比較的長時間であったことや、強い雨が降っていたという証言が複数得られたことなどから判断したとしています。

つくば市内でも突風による被害が発生していて、気象台はつくば市の調査結果についても、きょう以降に公表するとしています。