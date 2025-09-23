自己最高初週売上を記録！ATEEZ 新アルバム『Ashes to Light』がオリコン週間アルバムランキングで1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ATEEZが9月17日にリリースした日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』が、9月23日発表の9月29日付オリコン週間アルバムランキングで初週11.5万枚を売り上げ、1位を獲得した。

■既発曲に加え、新曲5曲も収録

ATEEZがオリコン週間アルバムランキングで1位を獲得したのは通算4作目。初週売上11.5万枚は、2023年12月18日付の『THE WORLD EP.FIN:WILL』の8.7万枚を超え、自己最高を記録した。

今作のタイトル『Ashes to Light』には、“困難からのあらたな希望”という意味が込められており、アルバムには全9曲を収録。既発シングル「NOT OKAY」「Birthday」の表題曲や収録曲に加え、「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」という新曲5曲もラインナップされている。

