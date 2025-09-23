BE:FIRST、MAZZELに続く、芸能事務所「BMSG」の3組目の男性グループ「STARGLOW（スターグロウ）」が22日、東京・有楽町のコニカミノルタ プラネタリアTOKYOでお披露目会見を行った。事務所のオーディション企画で選ばれた5人組で、平均年齢は18・6歳。プロデューサーで事務所の社長を務めるSKY―HI（38）は同グループを「集大成」と位置付け「日本の未来をいい方向に持っていってくれる」と大きな期待を込めた。

会見はグループ名にちなみプラネタリウムで行われた。満天の星が広がる幻想的な空間に5人が登場。メンバーのRUI（18）はやや緊張した面持ちながら「謙虚さを忘れずに、いつかドームや海外でライブがしたい」と夢を掲げた。

グループ名には「届きそうもない星に手が届くように壮大な夢を追いかけてほしい」との願いが込められている。歌、ダンス、ラップと三拍子そろった実力派だが、最大の武器は、セクシーな低音からハイトーンボイス、高速ラップまでメンバーそれぞれが持つ個性豊かな歌唱力。SKY―HIが「そんな個性が奇跡的に融合した」と手応えを語ると、メンバーのGOICHI（18）も「5人それぞれの強みをとがらせて、五角を磨いていきたい」と自分たちを星になぞらえ、さらなる成長を誓った。

昨秋から行われたオーディションの模様は、事務所の公式YouTubeチャンネルで配信され、関連動画の総再生回数は約7000万回に達するなど、デビュー前から高い注目を集めている。会見では、最終審査で歌った「Moonchaser」をプレデビュー曲としてこの日から配信リリースし、来年1月31日、2月1日に横浜BUNTAIでデビューイベントを行うことを発表。最年長のADAM（20）が「デビューまでの期間、たくさん努力してトップアーティストになれる練習を積み重ねたい」と決意を語ると、SKY―HIは「暗いニュースの多い今、日本を輝かせられる力がある」と力強いエールを送った。 （吉澤 塁）

◇ADAM（アダム）2005年（平17）4月24日生まれ、東京都出身の20歳。趣味はサッカー観戦など。特技はモノマネ。

◇TAIKI（タイキ）2007年（平19）7月28日生まれ、東京都出身の18歳。趣味は音楽鑑賞、ドラマを見ること。

◇RUI（ルイ）2007年（平19）6月1日生まれ、東京都出身の18歳。特技は走ること。小さい頃の夢は野球選手。

◇GOICHI（ゴイチ）2006年（平18）12月14日生まれ、埼玉県出身の18歳。趣味は映画観賞、サウナ、ヒップホップを聴くこと。

◇KANON（カノン）2006年（平18）4月3日生まれ、福岡県出身の19歳。趣味は野球観戦、古着屋巡り。