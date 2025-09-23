BUDDiiS“結成5周年”史上最大規模アリーナツアーで涙&歓喜 MORRIEからメンバーへサプライズも【COSMiiC】
【モデルプレス＝2025/09/23】9人組ダンスボーカルグループBUDDiiSが9月20日・21日、アリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」の神奈川公演を横浜アリーナにて開催。ここでは、21日公演をレポートする＜※ネタバレあり＞
9月16日に結成5周年を迎えたBUDDiiSが、グループ史上最大規模の舞台に掲げたキーワードは『COSMiiC』。宇宙空間で繰り広げられるストーリー性のある映像がスクリーンいっぱいに広がり、「COSMiiCを開始します」のアナウンスが鳴り響く。9人はグローブとVRゴーグルを装着し、物語は発進した。
オープニングムービーを受けて、銀色に輝く衣装の9人が姿を現す。今ツアーのために制作された新曲「SHINE ON‼」を踊らずに堂々とした佇まいで力強く歌唱し、幕を開ける。制御ペンライトの光が波打ち、会場全体で“COSMiiC”の世界観が立ち上がっていく。
「HONEY」では、SHOOTが「もっともっともっと深くまで 教えてやるよ！」と歌詞をアレンジし、熱は一気に沸点へ。「YO HO」では花道を進みセンターステージに移動。9人が拳を突き上げると、モニターには花火、そして“祝5周年”の文字。メインステージに戻ると、リーダーのFUMINORIが「横浜アリーナ、みなさん楽しんでますか？会いたかったですか？今日は僕たちBUDDiiSとバディ（ファンの呼称）で最高に幸せな空間を一緒に作っていきましょう！僕たちも大好きな気持ちいっぱい届けるので楽しんでいきましょう！」と呼びかけ、「LOVE ME」をキュートに届ける。
ここで、再び映像のターンへ。VRゴーグルを着けた彼らがゲームに挑む。システムエラーが襲いかかる展開が描かれると、YUMAとTAKUYAのダンスブレイクがスタート。FUMINORI、SEIYA、SHOW、FUMIYAはラップチューン「Mr. Freak Out」で畳みかけ、BUDDiiSのさらなる魅力を引き出す。新曲「RUN」はFUMINORIが振付、KEVINとSHOOTが楽曲制作を担い、スピード感の中に意思の強さを刻んだ。
最初のMCでは、それぞれが元気に自己紹介。SHOOTは「最近23歳になりましたSHOOTです！今回のアリーナ公演は23歳になって1発目目のライブなのでバチバチ気合入ってます！」と意気込み。YUMAは「ふみくん（FUMINORI）に5秒くらいで考えてもらった」という新たな挨拶を披露する場面も。考案者のFUMINORI、そしてバディと段取りを確認し「世界一カッコいい俺って？」「YUMA〜！」とコールが完成した瞬間、客席の笑顔が一斉に弾けた。
その後、ステージに残ったKEVIN、MORRIE、SHOOTの3人。SHOOTが「今たくさんの方が来てくれてますけど、みんなの人生の中で出会いもあれば別れもあると思います。それはどういう形かは人それぞれだと思いますけど、今自分の身近にいる大切な人、家族、友達、恋人だったりとか、学校の人だったり、会社の人だったり、少なからずいると思うんですけど、そういう人を大事に、そして今生きている自分の人生を大切に、そんな風に聞いていただけたら嬉しいなって思います。それでは聞いてください」と熱い曲紹介をすると久々の披露となる「わがまま」へ。三者三様の情感が溶け合うハーモニーが客席を白い光で染めた。その後は、9人で「Lack」「Iris」など立て続けに披露し、会場を圧倒させた。
システムエラーにより物語は転調する。呑まれかけた9人は、SHOOTの涙で覚醒。「ここから出よう」。光を掴み取り“RE:START”し、ステージ各所に次々とメンバーが現れる。9人がステージに集結すると、SEIYAがデザインした新たなグループロゴがスクリーンに映し出され、「Brightness」で会場を笑顔に包む。恒例となっている「The One」の曲中のセリフアレンジ。この日はSHOOTが担当し、「もしもし〜SHOOTです。もう今日みんなとバイバイしたくないな〜。みんなも同じ気持ちですか？今日は帰さねぇぞ！」というと大きな歓声が響いた。
2回目のMCではFUMIYA発案のウェーブで会場が一体に。TAKUYAは「Dear」のMVに触れ、バディの考察を楽しんでいることを明かす。未配信曲「LIGHTS」ではスパークラーの光を浴び、まっすぐな応援歌が心を照らす。「ここから『COSMiiC』スペシャルメドレーです！」とSHOWが煽り、「Under The Sea」「ALIEN BOY」ほか全5曲をノンストップで駆け抜ける。
「LOUD」では外周を走っていたTAKUYA、YUMA、FUMIYA、SEIYA、FUMINORIがセンターのKEVIN、MORRIE、SHOW、SHOOTへ合流。FUMINORIは“愛してるぜバディ”と書かれたタオルを掲げ、「俺らが一生バディのこと愛すからさ！これからもついて来てくれよ！」と直球で想いを投げ込んだ。
本編ラストは「Dear」。銀テープが舞い、9人の歌声が天井へ吸い込まれていく。FUMINORIは「バディのみなさん本当に今日はありがとうございました！楽しかったですか？みんなの笑顔が見られて幸せです。1つだけ、忘れないで下さい。あなたが笑顔になりたかったら、いつだって、僕たちはどこでも駆けつけます。これからも僕たちBUDDiiSを信じてついてきてください。絶対また会いましょう！」と誓いを残し、光の奥へ消えた。
その後、アンコールの声に応え、再び登場した9人。1人ずつ思いを語ることになると、MORRIEは「まずはバディにお礼を言おうかな」と切り出し、「体調を崩してご心配をかけることも多かった」とした上で「バディの素敵な景色を見て、それが1番のお薬というか、処方箋というか」と口に。続けて「メンバーにもたくさん支えてもらって」「いつもありがとうっていうのでプレゼント用意した」といい、新ロゴが刻印されたネックレスチャームをサプライズでプレゼント。メンバーは驚きながらも笑顔を見せ、FUMIYAは「めっちゃ嬉しい！」と声を上げて無邪気に喜んだ。新しいロゴを考案したSEIYAは「新しく見えるんですけど、中身は変わってないから」と力強くコメント。「これからも引き続き、僕は初心を忘れずやっていきたいなと思ってるので、これからも温かい応援をよろしくお願いします」と伝えた。
KEVINは、横浜アリーナで2日間公演できたことについて「本当にみんなのおかげ。ありがとう〜！」と感謝を伝え、「みんなもバディが増えていくと、友達とかも増えていくでしょ。これなんよ」とBUDDiiSポーズを見せ、「親指外してみ？ハートになるんだよ〜」と説明。「これがね、愛なんだよ」とさすがのトーク力で笑いをかっさらい「6年目のBUDDiiSもよろしくお願いします」と呼びかけた。
ラストはリーダーFUMINORI。「皆さんとならこの先どこまでも行けると確信してますし、皆さんとじゃなきゃどこも行けないので、これからも僕たちBUDDiiSと一緒に歩んでくれますか？」「これからも、いっぱい幸せを僕たちらしく届けるので、引き続き温かい応援よろしくお願いします！」などとバディへの愛を伝えると、「BUDDiiSが…！お知らせをもってこないなんてことはないでしょ！まずはこちらをご覧ください」とおなじみの言葉でVTRへ。
2026年にソニー・ミュージックレーベルズとの契約が決定したこと、そして、2026年春に全国9都市を回るホールツアーを開催することが発表されると、会場はどよめき。FUMIYAは感極まり、涙を流す場面もあった。会場もメンバーも興奮冷めやらぬ中、FUMINORIは「もっとBUDDiiSのエンターテイメントが世の中に広がっていくと思うので、みんながいたら絶対大丈夫なので、どこまでも歩んでいけたらいいなと思います」とコメント。熱狂の中、「CLICK ME」でアンコールが始まった。「Sonic」「WE HIGH」と光り輝くライトの中、幸せそうな笑顔でパフォーマンスを披露した。
FUMINORIは「最後まで最高の盛り上がりをありがとうございました！発表もありましたし、5周年を迎えましたけど、BUDDiiSまだまだここからなので、この先も皆さんと一緒に歩んでいきたいので、これからも引き続き、温かい応援をよろしくお願いします！」「日々を過ごしていく中で、暗くなってしまう時や辛い時もあると思いますが、そんな時は今日のライブを思い出して少しでも笑顔になってください。絶対にまた会いましょう！」とコメント。9人は声を揃え、「ありがとうございました！」と挨拶し、幕を閉じた。（modelpress編集部）
まずはバディにお礼を言おうかな。本当にいつも支えになっているし、こういう大きいところでね、ライブもできて嬉しかったです。ちょっと前まで、僕ちょっと休止しちゃったり、体調を崩してご心配をかけることも多かったんですけど、やっぱり今日ライブをやって思ったのは、ステージに立って歌ったり踊ったりするのが本当に大好きなので。あとこうやってバディの素敵な景色を見て、それが1番のお薬というか、処方箋というか。ここに来ると治るみたいな。お薬って1日しか効かないから、だいたい（笑）。余韻に浸って、多分半年、1年ぐらい持つんじゃないかな、みたいな。だから嬉しい。まずバディには本当に感謝してる。それから、メンバーにもたくさん支えてもらって。休止してる時に、アンコールでTシャツ着てくれたり、自分のパートをKEVINとかSHOWとかSHOOTとか代わりに歌ってくれたり。あと辛い時にみんな連絡くれたりとか、お話を聞いてくれて、色々支えてもらって、本当に感謝してるし、じゃないと俺もここに立てていないから。だからそこは本当に嬉しいっていうのと、5周年を記念して、まじで誰にも言ってないんだけど、メンバーにまじで俺が勝手に、感謝の気持ちで、いつもありがとうっていうのでプレゼント用意した。2〜3ヶ月前から用意してた。（新ロゴが刻印されたネックレスチャームをプレゼント）いつ渡そうかなと思って。これをみんなで、例えば大事な日とか、アンコールの時とか。みんなでお揃いのシャツ着るじゃん。その時につけたりとか、お守り感覚でみんなでつけてやっていけたら、俺もモチベ上がるなって。“バディチャン”（公式YouTube「BUDDiiS Channel」）も撮ってるんですよ、僕個人的に。サプライズ企画みたいな。僕が編集してのっけるので。今日「アホと呼ばれ続けて20年〜」とか最初、個人チャンネルの挨拶しちゃったもん（笑）。反応も後日BUDDiiS Channelに編集してのっけるので、みなさん楽しみにしていてください！
SEIYAです。すごく素敵なプレゼントありがとうございます、森くん。2日目楽しかったですか？こうして森くんがプレゼントしてくれたんですけど、僕が新しいロゴ作ったりして、それが形になって、それを一緒に身につけて。みんなだったらペンライトとか。ありがとうございます。たくさん振ってくれて。新しく見えるんですけど、中身は変わってないから。これからも引き続き、僕は初心を忘れずやっていきたいなと思ってるので、これからも温かい応援をよろしくお願いします。ありがとうございました！
本日はお越しいただきありがとうございます。横浜アリーナ2日間無事終えて、まだもうちょっとありますけど、すごくホッとしております。5年間BUDDiiSを続けるっていうことが1番僕はすごいことだと思っていて、大きい会場でやるのもすごいんだけど、こうやって続けるってことが僕はすごく、今もBUDDiiSができてることが1番の幸せです。みんなも続けてることとか色々あると思うので、それだけですごいことなので、それを誇ってこれからも一緒に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。
本日は来ていただいてありがとうございました。5周年ということで僕は今22歳なんですけど、人生の4分の1ぐらいは気づいたらBUDDiiSにいるっていうことが衝撃だし、本当に良い5年だなとつくづく思っています。っていうのも、本当にBUDDiiSっていうものを中心に僕の人生がいろんなところで発展して、輝いてるなっていう風に思ってるので、もう幸せだなって思います。ありがとうございます。これからも、まだまだそういう姿を見せていきたいし、僕にとってBUDDiiSはもうなくてはならないものなので、みんなにもそう思ってもらえるように、これからも進んでいけたらなという風に思ってます。今日はありがとうございました！
本日は本当に来ていただいてありがとうございました。楽しかったですか？もうそれが嬉しいです。言うことないぐらい。その一言のためにやってきたので、超嬉しいなっていうのと、感想とかも昨日終わってから見たりとか、それでちょっと今日アップデートしたりみたいな、どんどんみんなと一緒にライブを作っている感覚っていうのもすごい楽しいので、これからもたくさん良いライブを、「水平線に〜」（BLUE SODAの歌詞）ってみんなで感傷に浸って、良い思い出をたくさん作って、楽しいこといっぱいしたいなと思いました。まじでありがとうございました！
今日はありがとうございました！皆さん今日は楽しかったーイェーイ！なんと2日、横アリできるなんて。もう率直にやばいですよね。本当にみんなのおかげ。ありがとう〜！みんなもバディが増えていくと、友達とかも増えていくでしょ。これなんよ（BUDDiiSポーズを見せる）親指外してみ？ハートになるんだよ〜。これがね、愛なんだよ。6年目のBUDDiiSもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
まずは心の底から皆さんありがとうございます！僕は嘘つくの苦手なので、正直に言うと、やっぱり生きていて辛いこととかありますよ。もちろん皆さんもあると思うんですけど。でもライブをするたびに、みんなで一緒に音楽を作り上げるたびに、僕は生きていて良かったなと、少し人生を誇れるんですね。だから、これからもずっとそばにいさせてほしいですし、そばにいてください。たくさん一緒におっきな夢を見ていきましょう。ありがとうございます！
今日はありがとうございました。5周年もありがとうございます。横浜アリーナは僕は成人席をやらせていただいた会場なんですけど。（メンバー：どこ座ってたの？）ちょっと覚えていないんですけど（笑）。昨日それを思い出して。今日、成人席に一緒に行った友達とか来てくれてるんですけど、その時「俺このステージいつか立ってみたいわ」って話していたんです。夢のまた夢みたいなステージだったんですけど、それが今現実にあって、夢叶えたぞー！夢を持つことは大事だなと思いました。だから皆さんも夢があったら、夢に向かって全力で歩んでほしいなと思いました。ありがとうございました！
リーダーFUMINORIです。皆さん本当に本日はありがとうございました。楽しかったですか！？本当にBUDDiiSとバディの作る空間って、幸せなパワーが、ポジティブなパワーがすごい広がってるなって、ライブやりながらとか、ライブ以外でも本当に感じてますし、皆さんとならこの先どこまでも行けると確信してますし、皆さんとじゃなきゃどこも行けないので、これからも僕たちBUDDiiSと一緒に歩んでくれますか？本当にたくさんたくさん、みんなが今日まで一生懸命頑張ってるのはたくさん伝わっています。いつも本当にありがとうございます！これからも、いっぱい幸せを僕たちらしく届けるので、引き続き温かい応援よろしくお願いします！
M1.SHINE ON!!
M2.Koi to me
M3.HONEY
M4.YO HO
M5.LÖVE ME
M6.Mr.Freak Out（+ダンストラック）
M7.Instinctive Love
M8.RUN
M9.わがまま（KEVIN・MORRIE・SHOOT）
M10.Lack
M11.Magic
M12.HOT CHEESE
M13.Iris
M14.Brightness
M15.Dear
M16.OZ
M17.The One
M18.LIGHTS
M19.メドレー
a.Under The Sea
b.Ütopia
c.R4U
d.ALIEN BOY
e.JEALOUS
M20.LOUD
M21.BUD
M22.BLUE SODA
M23.Dear
−ENCORE−
EN1.CLICK ME
EN2.Sonic
EN3.WE HIGH
