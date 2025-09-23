◆米マイナー３Ａ タコマ３―１オクラホマシティー（２１日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２１日（日本時間２２日）、傘下マイナー３Ａオクラホマシティーの一員として敵地・タコマ戦に救援登板。１回をたった８球で３者凡退に仕留め、救援としてのメジャー復帰をアピールした。Ｄ・ロバーツ監督（５３）は、２３日（同２４日）の敵地・Ｄバックス戦からの本隊合流を明言。早ければ２４日（同２５日）にメジャー復帰となる可能性も高まった。９月は苦しい投球が続くドジャース救援陣の救世主に、朗希が名乗りを上げた。

堂々たる投球だった。６回のマウンドに佐々木が上がった。直球３球で２者連続ゴロアウトに打ち取ると、最後はスプリットで空振り三振。８球で１イニングを投げ終えた。リリーフは１８日（日本時間１９日）以来、中２日で２度目だったが、ともに無安打無失点。「今できることの中では、準備はできた」と胸を張った。

リリーバーとして、より実戦的なマウンドだった。初救援だった１８日は登板する回をあらかじめ伝えられていたが、この日は流動的だった。６回表にブルペンで投球練習をスタートさせると、テンポよく１０分間で３０球。「前回よりも、より本番を想定した短い時間の中で作るところを意識してやっていた。本当に大変なポジションだと思う。（救援を）やってこなかった分、それはより感じる」。まだ２度しかない救援登板で、新たな意識も芽生えてきた。

４球投げた直球の最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）止まりだったが、「悪いなりにどうやって抑えるか。先発と違ってアウト３つ取ることが仕事。調子が上がりきる前に今日みたいに終わることもあると思う。そういった時に抑えるすべ、自分から自滅しないことが大事」。救援のメンタリティーも短期間でつかんだ。

本隊は１点リードの８回に登板したトライネンが３失点して逆転負け。シーズン終盤に入って先発陣は安定感を見せる一方、救援陣は不安定な投球が目立つ。ロバーツ監督は試合後、２３日（同２４日）からの敵地・Ｄバックス戦で朗希が合流することを明言。「本当によかった。彼は（メジャー登板の）チャンスを得るために必要なことをやった」と太鼓判を押し、合流後に今後へ向け話し合う予定だ。

ただ一方で、朗希が救援に回るのは今季限り。経験も少ないことから、指揮官は中２日の登板間隔が必要であることも示唆した。最終的なメジャー昇格の判断は現状の救援陣の状態を見極めてからとなるが、早ければ２４日（同２５日）からの復帰へ大きく前進した。

レギュラーシーズンは残り６試合。ポストシーズンで救世主になる期待もかかる。朗希も米１年目での大舞台での登板へ向けて「そういった環境でしか経験できないこともあると思う。そこで吸収して来年につながったり、（今季）少しでもチームに貢献することができると思う」と目を輝かせた。５月の右肩痛による離脱から苦しんできた右腕だが、トンネルの出口が見えてきた。（安藤 宏太）

◆朗希に聞く

―登板を振り返って。

「真っすぐの感じは、前回ほどはよくなかったけど、ゾーンに行った部分はよかった。球数が少なかったので、そんなに手応えはないけど、カットとフォークもいいところに決まって、３人で抑えられたのはよかった」

―中２日での登板。

「１イニングだったので体の張りもそんなになかった。ただ先発と違ってトレーニングの強度も、本来であれば毎日投げる可能性があるかもしれないという準備をしないといけないので、トレーニングの負荷を上げられなかったり、量をこなせなかったり、そういうところでの違いはあった」

―コンディションは。

「健康面は問題ないですし、（体の）張りとかも先発と違って（そこまで重くない）。トレーナーに聞きながら」

―メジャーで中継ぎとなれば、登板機会は流動的になる。

「回数を重ねて経験が多い方がもちろんやりやすさというか、慣れてくると思うので。そこはあるんですけど、マイナーの試合は今日で終わりますし、上も負けられない試合がある。そこは僕がコントロールできるところじゃないので」

―救援でのやりがいは。

「（マイナーでは）そこまで勝ちが重要視されていない試合なので、まだ達成感はないですし、勝ちパターンというわけでもないので、そこはちょっとまだ難しいけど、経験だったり、いろんな立場、役回りの人たちがどう思ってプレーしているかとか、そういう面ではプラスになっている」

◆９月のドジャース救援陣炎上（現地時間）

▽２日パイレーツ戦 同点の６回にエンリケスが３失点。

▽５日オリオールズ戦 同点の９回２死、スコットがサヨナラ被弾。

▽６日オリオールズ戦 山本がノーヒッターまであと１人で被弾。救援陣があと１死を奪えず、この回４失点でサヨナラ負け。

▽１２日ジャイアンツ戦 １―１の１０回にスコットがサヨナラ満塁弾を献上。

▽１５日フィリーズ戦 ７回にドライヤーが適時打と逆転２ランを献上。同点の１０回にトライネンが決勝犠飛を許す。

▽１６日フィリーズ戦 大谷が５回無安打無失点も、６回にロブレスキ、エンリケスが計６失点。大谷の５０号などで追いついたが、９回にトライネンが決勝の３ラン被弾。

▽２１日ジャイアンツ戦 シーハンが７回１安打無失点も、８回にトライネンが３失点で逆転負け。