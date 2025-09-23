日向坂46、初週売上45.1万枚で1stから15作連続のシングル1位【オリコンランキング】
日向坂46の最新シングル「お願いバッハ！」が、前作「Love yourself!」の初週売上（2025年6月2日付：初週売上41.3万枚）を上回る45.1万枚を売り上げ、9月23日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。2019年4月8日付での1stシングル「キュン」【※1】から、15作連続、通算15作目の1位獲得となった。
【動画】かわいすぎる“なおみく”センターが印象的…日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開
ともに女性アーティスト歴代1位記録を保持する「1stからのシングル連続1位獲得作品数」記録【※2】と、「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」も15作連続に自己更新した【※3】。
日向坂46の15thシングルとなる本作では、二期生の金村美玖（かねむら・みく）と小坂菜緒（こさか・なお）がWセンターを務めている。今月20日から全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を開催中。一期生が全員卒業し、二期生から五期生による新生・日向坂46として初めて臨むツアーとなっている。
【※1】日向坂46は、けやき坂46名義のアルバム『走り出す瞬間』（2018年6月発売）がデビュー作品のため、「キュン」は「デビューシングル」ではなく「1stシングル」
【※2】「1stシングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く
【※3】「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」記録TOP3／1位：King & Prince（17作）、2位：日向坂46（15作）、3位：DOMOTO（12作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間:2025年9月15日〜21日＞
