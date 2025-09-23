ATEEZ、通算4作目のアルバム1位 初週売上11.5万枚で自己最高を記録【オリコンランキング】
ATEEZ（エイティーズ）の最新アルバム『Ashes to Light』（アッシュズ トゥー ライト）が、初週11.5万枚を売り上げ、9月23日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。これで同ランキング通算4作目の1位獲得となった。
【写真】可愛すぎませんか…？YEOSANGにイタズラするHONGJOONG
初週売上11.5万枚は、2023年12月18日付『THE WORLD EP.FIN:WILL』の8.7万枚を超え、自己最高を記録している。
ATEEZは、HONGJOONG（ホンジュン）、SEONGHWA（ソンファ）、YUNHO（ユンホ）、YEOSANG（ヨサン）、SAN（サン）、MINGI（ミンギ）、WOOYOUNG（ウヨン）、JONGHO（ジョンホ）からなる8人組ボーイズグループ。アルバムのタイトル『Ashes to Light』には、“困難から新たな希望”という想いが込められている。
そのほか3位にはPerfume『ネビュラロマンス 後篇』が初週売上2.7万枚でランクイン。これで自身通算11作目のTOP3入りとなった。
同作は8月18日より先行配信され、9月17日にCDアルバムが発売された。メジャーデビュー20周年の記念日となる21日、公式ファンクラブ内で「コールドスリープ」を宣言。22日・23日には東京ドームで『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』を開催し、2025年内いっぱいで活動休止に入る。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間:2025年9月15日〜21日）＞
