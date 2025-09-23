NY株式22日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　46363.84（+48.57　+0.10%）
ナスダック　　　22776.91（+145.43　+0.64%）
CME日経平均先物　45535（大証終比：+215　+0.47%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9226.68（+10.01　+0.11%）
独DAX　 23527.05（-112.36　-0.48%）
仏CAC40　 7830.11（-23.48　-0.30%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（+0.023）
10年債　 　4.141（+0.014）
30年債　 　4.763（+0.019）
期待インフレ率　 　2.382（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（0.000）
英　国　　4.712（-0.003）
カナダ　　3.187（-0.013）
豪　州　　4.268（+0.028）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.48（-0.20　-0.32%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3781.10（+75.30　+2.03%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112649.25（-2756.27　-2.39%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1663万7168（-407074　-2.39%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ