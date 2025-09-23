ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 46363.84（+48.57 +0.10%）
ナスダック 22776.91（+145.43 +0.64%）
CME日経平均先物 45535（大証終比：+215 +0.47%）
欧州株式22日終値
英FT100 9226.68（+10.01 +0.11%）
独DAX 23527.05（-112.36 -0.48%）
仏CAC40 7830.11（-23.48 -0.30%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.023）
10年債 4.141（+0.014）
30年債 4.763（+0.019）
期待インフレ率 2.382（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（0.000）
英 国 4.712（-0.003）
カナダ 3.187（-0.013）
豪 州 4.268（+0.028）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.48（-0.20 -0.32%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3781.10（+75.30 +2.03%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112649.25（-2756.27 -2.39%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1663万7168（-407074 -2.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
