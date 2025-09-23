¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ö296 GTS¡×¡Ò2025Ç¯9·î21Æü¸áÁ° Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¦Ì´½§¡Ó

¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç21Æü¡¢ËÌÉô¤ÎÌ¾½ê¡Ö¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã½£¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£27Æü¤Þ¤Ç¡£

¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï³«Ëë°ÊÍè¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤ä¥È¥¹¥«¡¼¥Ê¡¢¥é¥Æ¥£¥ª¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î18½£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸¼¨¤Î°ìÉô¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨Å¸¼¨¡£²°¾å¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½£¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æ±½£¤¬È¯¾Í¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê ¡×¤È¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡Ö¥É¥¥¥«¥Æ¥£¡×¤òÅ¸¼¨¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÏÆ±½£¥â¥Ç¥Ê¸©¥Þ¥é¥Í¥Ã¥í¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤­¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤Ï½£ÅÔ¡¦¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡£

¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ö296 GTS¡×¡£1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤â¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¼«Æ°¼Ö¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥â¥Ç¥å¡¼¥í¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤Î¡Ö¥Ñ¥Ë¥«¡¼¥ì¡¦¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ì¡×¡£

¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÂåÉ½¤Î¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼¥Ë»á¤Ï¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã½£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÊÑÈþ¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä®¡£¿©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤â½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢´¿·Þ¤·¤¿¡£

¡¡Æ±½£¤Î¥ß¥±¡¼¥ì¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥¹¥«¡¼¥ìÃÎ»ö¤Ï¡ÖÊ¸²½¤ÈÎò»Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¿©Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¡£¼ç¤¿¤ë»º¶È¤Ï¼«Æ°¼Ö¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¡É¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥Á¡¼¥º¤Î²¦ÍÍ¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¥¤¥¿¥ê¥¢¥Á¡¼¥º¤Î²¦ÍÍ¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¡×Ä¶¹Å¼Á¤ÎºÇ¹âµé¤ÎÉÊ¼Á
»ºÃÏ¤Ï¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í¥Þ¡¼¥Ë¥ã½£¤òÃæ¿´¤Ë 1¤Ä¤Î½Å¤µ¤Ï40¥­¥í¤Ë¤âµÚ¤Ö
ÄÌ¾ïÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï24¡Á36¤«·î½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î »Ý¤ßÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤Î·ë¾½¤ÎÇò¤¤Î³¤¬¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤·¤¿¿©´¶¤òÀ¸¤ß¡¢É÷Ì£¤È¹á¤ê¤¬¿¼¤Þ¤ë
¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤òÅº¤¨¤ë¤ÈÉ÷Ì£¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î