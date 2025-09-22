マヨやチーズでコクうま！「カレー味のゆで卵」がお弁当の隙間にぴったり

カレー味のゆで卵なら、スパイシー

ゆで卵は、お弁当の定番おかずの1つですね。ゆでてカットするだけでもおいしいのですが、たまにはスパイシーな味わいにアレンジしてみませんか。子供が大好きなカレー味のゆで卵にすれば、見た目も色鮮やか。からしを効かせることで、大人も納得の味わいになりますよ。

コツは、からしとカレー粉の量を調整するするだけ

カレー味のゆで卵の作り方は、まずカラシを塗り、カレー粉を振りかけるだけで完成です。コツは、スパイシーなカレー粉とピリッとしたカラシの分量。辛子を多めにすると子供達が食べにくくなるので、塗りすぎにはご注意を。



驚きのうまさ&簡単さに感激のつくれぽ

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には、「からしの辛さの後からカレーの旨みと香りが追いかけてくる…美味」「またまたゆで卵に革命がおきたー」と大好評。お弁当はもちろん、おつまみにも大活躍しているつくれぽが集まっていますよ。





味バリエもいろいろ

マヨ味オイスターソースチーズ

ゆで卵という決まったおかずが１つでもあるだけで、忙しい朝でも慌てずにスムーズにお弁当を作ることができますね。乾燥パセリを振り掛けると、見た目の彩りも満点です。早速、作ってみませんか。

「お弁当」の基本ルール

・水分が少ないおかずを選ぶ



・おかずの味つけは濃いめにする



・おかずは十分に加熱調理する



・作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておく



・おかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める



・素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める



・持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する