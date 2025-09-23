「ぼろぼろ靴」→【ワークマン】で卒業！ 40・50代の毎日に♡「高コスパシューズ」

毎日タフに歩き回ってくたびれてしまったシューズを一新するなら、コスパの高さに期待できる【ワークマン】のシューズを候補に入れてみて。シンプルなスニーカーだけでなく、履き心地にこだわったパンプスやスタイリッシュに決まる防水ブーツなど、機能性が嬉しいシューズが手頃な価格で展開されているんです。40・50代の毎日の相棒として気兼ねなく履けそうなワークマンのシューズをお届けします。

パンプス代わりに頼れるミニマルなスニーカー

【ワークマン】「キャンバススニーカー」\980（税込）

もはやオンオフ問わず頼れる存在になったスニーカー。細身かつ底が薄めの癖が少ないローテクスニーカーなら幅広いテイストのコーデに合わせやすく、フラットなパンプスに置き換える感覚でスタイリングしやすそうです。オーソドックスなブラックのほか、淡い配色で上品にまとめたアースグリーンがラインナップされています。

レジャーやウォーキングにも頼れる多機能シューズ

【ワークマン】「ファイングリップレディース」\1,900（税込）

ワークマンらしい多機能性が、ミドル世代の歩行をやさしくサポートしてくれそうなこちらのシューズ。足元の滑りにくさにこだわったソールに、サッと手間なく履きやすいニット地のアッパーを組み合わせた一足です。表面には軽い水気を弾く撥水加工が施されており、アクティブなレジャーやウォーキング時の相棒としてもGOOD。

キレイ見えしやすいフラットパンプスで気持ちも楽に

【ワークマン】「レディース 雲の上パンプス」\2,480（税込）

肌あたりのよさを追求したインソールによって、「やわらか素材で足に吸い付くようなフィット感」（公式ECサイトより）に期待できるフラットパンプス。履き口にも伸縮性があるためサッと履きやすく、オフィスから日常のお出かけまで毎日手が伸びる一足になりそう。アッパーには合成皮革素材を使用しており、キレイ見えしやすいのも大人世代に嬉しいポイントです。

スタイリッシュなサイドゴアブーツは雨天時にも

【ワークマン】「レディース防水サファリサイドゴア」\2,300（税込）

高見えを狙える本格的なサイドゴアブーツでありながら、防水素材を使用していることで天候を問わず頼れる一足。短すぎず、長すぎない筒はパンツにもスカートにも合わせやすく、足元にスタイリッシュな重厚感をプラスしてくれそうです。側面はゴム布のため、スポッと足を入れるだけでスムーズに着脱可能。カラーはブラックとベージュの2色が展開されています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ