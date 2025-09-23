【駅員VS迷惑客】なぜバレる嘘をつく？駅員が明かす「お金を払いたくない」客のずるい手口【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「急用で駅の改札を出たい」と話すお客だが…？
駅員経験のある漫画家ザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログで駅員を主人公にした漫画を公開し、注目を集めている。駅員の「あるある」をテーマに描いた漫画「しょうもない嘘は勘弁です」では、改札を出たい客と駅員のやりとりが描かれている。今回は、このエピソードを紹介するとともに、作者にICカードで電車に乗って折り返す行為について話を聞いた。
駅で勤務していると、「さっき駅に入ったばかりだけど、急用ができてもう電車に乗らないから出してほしい」と女性の客がやってきた。駅員はこの場合、客からICカードを借りてキャンセルの手続きを行う。しかし、ICカードの履歴を見てみると、現在の時刻は14時だが、入場記録は12時と表示されていた。
おそらくこの客は、一度電車に乗車してから折り返してきたのだろうと駅員は察する。「バレるような嘘はついてほしくない」と、駅員は心の中で思った。
■「嘘をつくのはやめてほしい」作者が語る本音
ICカードで電車に乗って折り返す行為について、ザバックさんはどのように考えているのだろうか。
「電車に乗ったけど、結局向こうの駅で降りていないんだから『お金を払いたくない！』という気持ちはわからなくはないです」と前置きしつつも、「でも、タクシーと同じで電車に乗車して移動したならお金を払ってもらうのが規則なので、きちんと正規の運賃はいただきます。どちらにせよ、嘘をつくのはやめてほしいです」と語った。
1度電車に乗車したら、客はお金を払うのが規則だ。SNSやブログでは「100日後にやめる契約駅員さん」などの作品も投稿されている。駅員の日常や仕事に興味がある人は、ぜひ一度読んでほしい。
■まんがを読む
取材協力：ザバック(@theback_blog)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。