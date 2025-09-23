NY株式22日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均　　　46360.87（+45.60　+0.10%）
ナスダック　　　22761.52（+130.04　+0.57%）
CME日経平均先物　45570（大証終比：+250　+0.55%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9226.68（+10.01　+0.11%）
独DAX　 23527.05（-112.36　-0.48%）
仏CAC40　 7830.11（-23.48　-0.30%）

米国債利回り
2年債　 　3.590（+0.019）
10年債　 　4.135（+0.008）
30年債　 　4.756（+0.012）
期待インフレ率　 　2.386（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（0.000）
英　国　　4.712（-0.003）
カナダ　　3.184（-0.016）
豪　州　　4.268（+0.028）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.70（+0.02　+0.03%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3772.60（+66.80　+1.80%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112392.69（-3012.83　-2.61%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1660万8268（-445206　-2.61%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ