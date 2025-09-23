ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均 46360.87（+45.60 +0.10%）
ナスダック 22761.52（+130.04 +0.57%）
CME日経平均先物 45570（大証終比：+250 +0.55%）
欧州株式22日終値
英FT100 9226.68（+10.01 +0.11%）
独DAX 23527.05（-112.36 -0.48%）
仏CAC40 7830.11（-23.48 -0.30%）
米国債利回り
2年債 3.590（+0.019）
10年債 4.135（+0.008）
30年債 4.756（+0.012）
期待インフレ率 2.386（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（0.000）
英 国 4.712（-0.003）
カナダ 3.184（-0.016）
豪 州 4.268（+0.028）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.70（+0.02 +0.03%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3772.60（+66.80 +1.80%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112392.69（-3012.83 -2.61%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1660万8268（-445206 -2.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
