「ドジャース１−３ジャイアンツ」（２１日、ロサンゼルス）

右肩のけがで負傷者リスト（ＩＬ）に入っているドジャースの佐々木朗希投手（２３）が、２３日から敵地で始まるダイヤモンドバックス３連戦中にメジャーに合流すると２１日、ロバーツ監督が明言した。救援投手として期待されるが、復帰登板日などは未定。監督は「アリゾナで本人と話し合う場を設ける」と説明した。

佐々木はこの日、傘下３Ａで２度目の救援登板。敵地でのタコマ戦で、１−３の六回に６番手で登板。１回を無安打無失点に抑えた。

先頭を３球で三ゴロに打ち取ると、２人目は初球で投ゴロに。ここまでの４球はすべて速球だったが、最後の打者に対しては変化球攻め。カットボール、スプリットで追い込むと、カウント１−２から４球目のスプリットで空振り三振に仕留めた。

８球中、５球がストライク。最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だった。初の救援登板となった前回１８日から中２日のこの日と合わせて、救援では計２回を投げ無安打無失点。３奪三振、１四球とほぼ完璧な内容で終えた。

ロバーツ監督は「本当に良かった。（メジャーで投げる）機会を得るために必要なことを彼はやった。ただ、（登板後の）休養が必要なので、水曜日まで登板しない」とし、メジャー復帰は２４日（日本時間２５日）になるとの見通しを示した。