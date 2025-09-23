日経225先物：23日2時＝140円高、4万5460円
23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万5460円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては33.66円安。出来高は5784枚となっている。
TOPIX先物期近は3145.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45460 +140 5784
日経225mini 45460 +145 128798
TOPIX先物 3145.5 +6 8117
JPX日経400先物 28295 +25 685
グロース指数先物 765 -2 334
東証REIT指数先物 売買不成立
