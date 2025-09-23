　23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の4万5460円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては33.66円安。出来高は5784枚となっている。

　TOPIX先物期近は3145.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45460　　　　　+140　　　　5784
日経225mini 　　　　　　 45460　　　　　+145　　　128798
TOPIX先物 　　　　　　　3145.5　　　　　　+6　　　　8117
JPX日経400先物　　　　　 28295　　　　　 +25　　　　 685
グロース指数先物　　　　　 765　　　　　　-2　　　　 334
東証REIT指数先物　　売買不成立

