「訴えるのは、本音でぶつかりたいからじゃないでしょうか」

参考：『ぼくほし』磯村勇斗、堀田真由、稲垣吾郎らクランクアップ 「宝物になりました」

『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）最終話では、元スクールロイヤーの弁護士が法廷に立った。

山田（平岩紙）が濱ソラリス高校を訴えた裁判で、代理人弁護士を務めることになった健治（磯村勇斗）。過重労働の末に生活指導と部活の顧問から降ろされ、担任も外された山田は、労働審判ではなく、裁判に訴える道を選んだ。生徒や外部に波及することは必至で、前途多難が予想された。そんな中、理事長の尾碕（稲垣吾郎）は健治に語りかける。教育の理想を掲げた濱ソラリス学院で、尾碕の試みは挫折しかけている。「訴えるのは楽しいか？」と聞かれた健治が答えた結論部分が、冒頭の台詞である。

宮沢賢治の『鳥箱先生』。役割を与えられた鳥箱も内心では不満があって、役割を外された山田も不服があってしかるべきだ。相手の立場に立つ難しさの一方で、気づきもあった。学校のトラウマを引きずっていた健治が、自分が「被害者ヅラしている」と気づけたのは、尾碕が壁として立ちはだかったからかもしれない。生徒たちは傷つきながら戦い、もがいていて、その姿を見て、健治は自分だけではないと気づいた。

最終話のエピソードは対決を取り上げたが、対立を描くことが目的ではなかった。「誇りをもって働きたかった」山田が、学校を訴えるべきではなかったかと悩む姿はリアルだ。現実社会で、訴えようとして思いとどまった教師もいたはずだ。その上で、学校がただの“箱”ではなく、それ自体が生きていることを示したのが生徒たちの行動だった。

原告と学校、それぞれの証人として法廷に立った三木（近藤華）、内田（越山敬達）、斎藤（南琴奈）たち天文部の（元）部員たちは、山田の人柄と仕事ぶりを証言する。学校側の証人として出廷した鷹野（日高由起刀）、北原（中野有紗）、有島（栄莉弥）は、学校への愛着と感謝を語る。ここで言う学校は、友人や教師、カリキュラムや生徒会を含む、有機的に機能する全体を指すものだ。

健治と尾碕は一見すると相容れないようだが、そこには同じ問題意識が横たわっていることが明らかになる。反対尋問で明らかになったのは、尾碕の学校に対する思いである。尾碕は、山田の負担の大変さを理解しており、一方で、健治は、学校経営の難しさを知っている。「実際問題、どうすればいいんでしょう」と宮沢賢治の定番フレーズを用いた問いかけの先にあるのは、教育に関わる全員にとっての幸いだ。

ここでドラマは飛躍する。傍聴席にいた生徒や教師がいっせいに話しはじめ、自発的なディスカッションが開始される。法廷では静粛が基本なので、これは逸脱した行為だ。けれども、そこに緊張や抑圧といった「ムムス」を感じさせるものはない。反対に、江見（月島琉衣）が言う「新たな星の誕生」のような高揚感に満ちていた。健治が嫌いだった学校は、傷つき、もがきながらも、生きていくすべを探す幸いに満ちた場所でもあった。

最終的に和解で決着する訴訟に裁判長が疑問を呈する中で、山田は「声を上げてよかった」という。『虎に翼』（NHK総合）で平岩紙が演じた、横暴な夫に声を上げた大庭梅子のように、実際に声を上げることで変わるものはある。『ぼくほし』は対立をタブーと決めつけるのではなく、宇宙の構成要素と捉えることで、一歩進んで人権の意味を掘り下げた。

『僕たちはまだその星の校則を知らない』という一風変わったタイトルは、ルールを探すプロセスはみなにとっての幸いを探すことで、そこにルールの本当の意味があると示唆していた。ポリティカル・コレクトネスの終焉が取り沙汰される昨今、正しさの先にある価値を志向している、ともいえるだろう。注文の多い私たちが望む「透き通った本当の食べ物」を、ポポムと呼ぶかはさておくとしても。

（文＝石河コウヘイ）