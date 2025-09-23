NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　46332.97（+17.70　+0.04%）
ナスダック　　　22710.73（+79.25　+0.35%）
CME日経平均先物　45365（大証終比：+45　+0.10%）

欧州株式22日GMT16:09
英FT100　 9226.68（+10.01　+0.11%）
独DAX　 23527.05（-112.36　-0.48%）
仏CAC40　 7830.11（-23.48　-0.30%）

米国債利回り
2年債　 　3.597（+0.025）
10年債　 　4.149（+0.021）
30年債　 　4.777（+0.034）
期待インフレ率　 　2.385（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.748（0.000）
英　国　　4.712（-0.003）
カナダ　　3.195（-0.005）
豪　州　　4.268（+0.028）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.50（-0.18　-0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3769.70（+63.90　+1.72%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112856.25（-2549.27　-2.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1668万5797（-376910　-2.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ