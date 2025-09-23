ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 46332.97（+17.70 +0.04%）
ナスダック 22710.73（+79.25 +0.35%）
CME日経平均先物 45365（大証終比：+45 +0.10%）
欧州株式22日GMT16:09
英FT100 9226.68（+10.01 +0.11%）
独DAX 23527.05（-112.36 -0.48%）
仏CAC40 7830.11（-23.48 -0.30%）
米国債利回り
2年債 3.597（+0.025）
10年債 4.149（+0.021）
30年債 4.777（+0.034）
期待インフレ率 2.385（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.748（0.000）
英 国 4.712（-0.003）
カナダ 3.195（-0.005）
豪 州 4.268（+0.028）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.50（-0.18 -0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3769.70（+63.90 +1.72%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112856.25（-2549.27 -2.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1668万5797（-376910 -2.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
