◇3Aパシフィックコースト・リーグ オクラホマシティー1―3タコマ（2025年9月21日 タコマ）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として2度目の救援登板に臨み、1回打者3人を完璧に抑えた。5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしてから7度目の登板でプロでは日米通じて初の中2日をクリア。23日（同24日）から合流し、24日（同25日）にメジャー再昇格する見通しとなった。

わずか8球での打者3人斬りでメジャー再昇格への道を開いた。敵地でのタコマ戦に1―3の6回から6番手で登場。佐々木は最速97・9マイル（約157・5キロ）の速球で押し込んだ。三ゴロと投ゴロを取り、3人目は1ストライクから3球連続のスプリットで空振り三振。「3人で抑えられたことは良かった」と納得の表情を浮かべた。

報告を受けたデーブ・ロバーツ監督は「非常によかった。球の状態もいい」と評価し、23日（同24日）から始まる敵地ダイヤモンドバックス戦からの合流を明言した。登板間隔を考慮して24日（同25日）に昇格の見通し。「当日の状態を見て起用を判断する。チャンスを得るための必要な準備は済ませている」と次回登板をポストシーズン（PS）のロースター入りを懸けたテストに位置づけた。

5月に右肩不安を抱えてIL入り。8月14日から傘下3Aでリハビリ登板が始まった。オープン戦以外では日米通じて初救援だった前回18日から「覚えていないくらい前」という中2日で登板。再び1回無失点に抑えた。「（ブルペンでは）前回より本番を想定した短い時間の中で（肩を）つくる、気持ちを入れ替えるところを意識してやった」と適応に努め、メジャー復帰への意志と精神的な成長を感じさせた。

救援について「本当に難しい大変なポジション。やってこなかった分、より感じる。時間がないので気持ちでいくだけ」と吐露しつつ、初のPSの舞台を目指す思いは強い。「そういった環境でしか経験できないこともある。いろいろと吸収して来年につながるし、少しでもチームに貢献できると思う」と決意を言葉にした。

同じ日、ドジャースはジャイアンツ戦で1―0の8回にトライネンが3失点して逆転で敗れた。2年連続ワールドシリーズ制覇にはブルペン陣の立て直しが急務。その一人に佐々木がなり得るからこその再合流だ。

8試合でわずか1勝など苦しんできた米1年目。秋の短期決戦で活躍すれば少しは報われる。「この2登板はいい調整ができたし、いい準備ができた。あとは健康に気を付けて調整していくだけ」。メジャーでの最終テストもクリアし、救世主に名乗りを上げる。

【佐々木朗希朗希に聞く】

――救援は2度目。先発時とのルーティンの違いは。

「（前回は）1イニングだったので体の張りもそんなになかった。先発と違って毎日投げる可能性がある。準備をしないといけないので、トレーニングの負荷を上げられなかったり量をこなせなかったり、という違いはあった。まだ（登板間の調整が）1度なので、いろいろ修正していかないといけない」

――やりがいを感じるところもあるか。

「（3Aでは）そこまで勝ちが重要視されていないので難しさ、達成感はない。勝ちパターンというわけでもないので、そこはちょっと難しい。でも、いろんな立場を経験することで（救援投手が）どう思って普段プレーしているのかなど、そういう面ではプラスになる」

――今後のスケジュールは。

「分からない。（救援の）経験が多い方がやりやすさや慣れてくるとは思うけど、マイナーの試合は今日で終わり。上（メジャー）も負けられない試合があるので、そこは僕がコントロールできるところじゃない」