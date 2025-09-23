アニメ『ぐらんぶる』Season 3制作決定 舞台は初の海外・パラオ！
本日放送されたアニメ『ぐらんぶる2 Season 2』最終話にて、同作Season 3の制作が発表された。併せて、制作決定ビジュアルが解禁された。
【写真】アニメ『ぐらんぶる Season 2』がBDで発売！ Vol.1表面／裏面ジャケット
7月から放送されたアニメ『ぐらんぶる Season 2』は、本日、最終となる第12話「これでチャラ」が放送。
北原伊織が伊豆で大学生活を始めて早3ヵ月―居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた。
というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ。というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo（ピーカブー）」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。
そんななか、沖縄でのダイビングライセンス講習を終え、伊豆へと戻ってきた伊織の元に妹・栞からの手紙が届く。妹の襲来、青梅女子大の学園祭、肝試しにデートに無人島キャンプ。愛すべき全裸野郎どもに囲まれた伊織の大学生活が繰り広げられた。
制作が発表されたSeason3の舞台は初の海外、パラオ。伊織たちを国外に出しても大丈夫なのか？
なお、Season2のBlu‐ray Vol.1（1〜6話収録）が10月22日、Vol.2（7〜12話収録）が12月24日に発売される。
