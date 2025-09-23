『わたなれ』アニメ続編制作決定 全5話で13話〜17話の特別編集版11月公開！映像解禁
テレビアニメ『わたしが恋人 になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』（わたなれ）の続編が制作されることが決定した。あわせて、テレビ放送に先駆け、13話〜17話の全5話を特別編集した『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）〜ネクストシャイン！〜』を、11月21日より全国劇場にて公開されることが発表された。
【動画】2人が告白→デート！？公開された『わたなれ』続編映像
続編では、22日に放送されたアニメ第12話から続く第13話〜第17話として、原作ライトノベル『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』4巻の物語が描かれる。放送時期などの詳細は、後日発表される。
13話〜17話の全5話を特別編集した『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）〜ネクストシャイン！〜』の特報映像を解禁。2025年11月21日より新宿バルト9ほか全国の劇場にて公開される。
公開されたビジュアルには、高校デビューを果たした主人公・甘織れな子（あまおり れなこ／CV：中村カンナ）が登場。芦ケ谷高校で同じグループ「クインテット」に所属する４人――学園のスパダリ・王塚真唯（おうづか まい／ CV：大西沙織）、学園の天使・瀬名紫陽花（せな あじさい／CV：安齋由香里）、クールな黒髪美人・琴紗月（こと さつき／CV：市ノ瀬加那）、賑やかなムードメーカー・小柳香穂（こやなぎ かほ／CV：田中貴子）に囲まれ、笑顔を見せる姿が描かれている。
『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）〜ネクストシャイン！〜』は、陰キャでダメダメだった過去を捨て、高校デビューを果たした少女・甘織れな子が、運よくカーストトップの陽キャグループに入ったと思いきや、学園のスパダリ・王塚真唯と、学園の天使・瀬名紫陽花に告白される。
返事に悩んでいたら、香穂ちゃんと一緒にコスプレイベントに出ることに。友達の頼みを聞くという形で、告白の返事を保留にするれな子。でもコスプレを通して香穂ちゃんの『好き』に触れたら、なにかが自分の中で変わるような気がして……！わたしが本当に欲しかったものって、なんだろう。果たして恋人はムリなのか!? “ムリじゃなかった”のか!?その姿が描かれる。
【動画】2人が告白→デート！？公開された『わたなれ』続編映像
