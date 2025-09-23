◇セ・リーグ 阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日 神宮）

阪神・近本が、通算200盗塁に到達した。2―2で迎えた7回2死一塁。大西から右前打を放って一、三塁に好機を広げると、次打者・中野への2球目に右腕のモーションを読み切って二塁を陥れた。

「筒井（外野守備走塁チーフ）コーチとか他の選手も含めて、いろいろな人とコミュニケーションを取ったり、（情報を）共有しながらここまで来た。そんな感じです」

18年ドラフト1位で入団してからコツコツと数字を積み上げてきた。リードオフマンとしての矜持（きょうじ）を胸に刻み、バットのみならず、足でもけん引している。

通算200盗塁以上はプロ野球史上81人目で、球団では赤星憲広の381盗塁、吉田義男の350盗塁に続く3人目となった。「自分のプレースタイルというのもあるので、そういったところをアピールしながら1年目からやってきた。年とともに（足は）劣ってくるとは思いますけど、うまく維持させながら頑張りたい」。7年目の30歳。スピードだけでなく、技術や情報、経験も武器に、貪欲に次の塁を奪う。（石崎 祥平）

《プロ野球81人目の200盗塁》

○…近本（神）が22日のヤクルト24回戦（神宮）7回の二盗で通算200盗塁を達成。プロ野球81人目。初盗塁は19年4月2日の巨人戦。阪神選手として通算200盗塁以上は、赤星憲広の381盗塁、吉田義男の350盗塁に続く3人目。