大丸神戸店「O’NEIL OF DUBLIN」＆「Jubilee」のPOPUP

2025年9月24日（水）から10月7日（火）まで、大丸神戸店4階のポップアップスペース2で「O’NEIL OF DUBLIN ＜オニールオブダブリン＞」と「Jubilee ＜ジュビリー＞」の期間限定ショップが登場！オニールオブダブリンの伝統的なウーステッドウール100%のキルトスカートや、ジュビリーのユニークで愛らしい犬猫デザインのインテリア雑貨が勢揃い。

オニールオブダブリンの伝統的キルトスカート



「O’NEIL OF DUBLIN（オニールオブダブリン）」は、1850年代から続くアイルランドの名門ファクトリーブランド。

今回は、ウーステッドウール100%で仕立てられたクラシカルなキルトスカートを中心に展開。特に注目は、サイドの重厚感ある本革レザーベルトで調整可能なWベルトモデル。

サイズ調整がしやすく、通年使える素材なので、秋冬はもちろん、涼しい夏にも最適。これ一枚で主役級のファッションが完成します♡

ジュビリーの愛らしいアニマル雑貨



ニットバッグ ＆ 立体刺繍トートバッグ

ロンドン発の「Jubilee（ジュビリー）」からは、愛くるしい犬や猫をモチーフにした雑貨が登場。

ユーモアたっぷりなデザインのニットバッグや、立体刺繍のトートバッグ、さらには犬猫が甘えているようなデザインのマットなど、見るだけで癒されるアイテムばかり。

お家をもっと楽しく彩る、ナチュラルモダンな雰囲気を感じさせる雑貨が勢揃いです♪

POPUPショップで特別なアイテムをゲット！



「O’NEIL OF DUBLIN」と「Jubilee」の期間限定POPUPショップは、2025年9月24日（水）から10月7日（火）まで、大丸神戸店4階のポップアップスペース2で開催中。

営業時間は午前10時から午後7時まで。シンプルなデザインでありながら、どこか遊び心を感じさせるアイテムが揃うこの機会に、ぜひ足を運んで、お気に入りのアイテムを手に入れて♪

POPUPで、ファッションと可愛い雑貨を手に入れよう！



「O’NEIL OF DUBLIN」や「Jubilee」のポップアップショップは、どちらも個性あふれるアイテムが満載。トラッドなキルトスカートで上品に、アニマルデザインの雑貨でお家を可愛く演出♪

どちらも期間限定の特別なショップなので、このチャンスをお見逃しなく！ぜひ、大丸神戸店へ足を運んでみてくださいね♡