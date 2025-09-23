PvPvEアドベンチャー「ARC Raiders」リリース直前最終テストが10月17日より開催決定！ プレオーダーも開始
【ARC Raiders】 10月30日 発売予定 価格 Standard Edition：6,000円 Deluxe Edition：9,000円
ARC RAIDERS (C) 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation.
ネクソンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用PvPvEエクストラクション・アドベンチャー「ARC Raiders」のリリース直前最終テスト「サーバースラム」を10月17日より開催する。期間は10月19日まで。
10月30日に発売が迫る「ARC Raiders」のリリース直前最終テストが開催決定。事前登録不要で誰でも参加可能となっており、マップ「ダム戦場」を舞台にゲームシステムやクラフト、クエストといった各要素を体験できるほか、参加したユーザーには製品版にてリュックの限定スキンがプレゼントされる。
また、本日9月23日より各プラットフォームにてプレオーダーを開始。特典として「Lucky Duckバンドル」がプレゼントされるほか、Deluxe Editionをプレオーダーすると、限定衣装やリュックがセットになった「Astroバンドル」が付属する。【Pre-Order Trailer | ARC Raiders】 【ARC Raiders：プレオーダー特典／Deluxe Edition内容】 【ゲームイメージ】
