¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡Û²¼½ÐÂîÌð¡¡¥Á¥ë¥È£²ÅÙÄ´À°¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¤Þ¤¯¤ê¤â¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤â¤¤¤±¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡²¼½ÐÂîÌð¡Ê£³£¸¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ï½éÆü¡¢£¶¹æÄú¤Î£¶£Ò¤Ï¥Á¥ë¥È£²ÅÙ¤Ç½ÐÁö¡£½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿¤ÓÂ¤Ç³°¥Þ¥¤¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤ÈÆ»Ãæ¤âÂç¾ì¹¹§¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ£²Ãå¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤ÆÅ¸³«¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Ãå¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¼êÁ°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¥Á¥ë¥È£²ÅÙ¡£¿¤Ó¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¸½¾õ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð½ÐÂ·¿¤Ç¤¹¤Í¡£²ó¤êÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤¯¤ê¤â¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ±¤Ê¤ë¿¤Ó»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Î¿û¾ÏºÈ¡¢Á°Àá¤Î·ºÉô°¡Î¤¼Ó¤È¶á¶·¹¥Ä´¤Ê£¶¹æµ¡¤òÁá¤¯¤â¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¡×¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÄ´À°¥×¥é¥ó¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£Àä¹¥ÏÈ¤ÎÍ½Áª¥é¥¹¥È£µ£Ò¤Çµ¤¹ç¤ÎÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ä¡£