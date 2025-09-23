【今日の献立】2025年9月23日(火)「牛スネ肉の煮込み」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛スネ肉の煮込み」 「里芋のマッシュ」 「キャロットサラダ」 の全3品。
休日にのんびりと作りたい洋食メニュー。
【主菜】牛スネ肉の煮込み
実際の調理時間は15分！ あとは鍋に任せて、トロトロに柔らかい煮込み料理の出来上がりです。
調理時間：2時間15分
カロリー：409Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
玉ネギ 1/2個
ニンニク 1片
トマト 1個
サラダ油 大さじ1
＜A＞
酒 大さじ3
水 適量 ＜B＞
みりん 大さじ1
ケチャップ 大さじ1.5
塩 適量 ドライパセリ 適量
2. 脂が出たらキッチンペーパーで少し残る程度に拭き取り、玉ネギとニンニクを加えて炒め合わせ、＜A＞の酒を加え、水をかぶるまで注ぎ入れる。
3. 煮たったら火を弱めてアクを取り、煮込み鍋に蓋をして1時間煮る。トマトを加えて再び蓋をし、牛スネ肉が柔らかくなるまで1時間煮る。
途中で水分が減ったらヒタヒタになる程度まで足してください。
4. ＜B＞のみりんとケチャップを加え、強火で煮詰める。トロミがついたら弱火にし、塩で味を調えて器に盛り、ドライパセリを振る。
【副菜】里芋のマッシュ
すりおろしたニンニクの香りが食欲をそそります。
調理時間：15分
カロリー：112Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜ガーリッククリーム＞
ニンニク (すりおろし)1/2片分
牛乳 100ml
塩 適量 ドライパセリ 少々
粉チーズ 適量
竹串を通してスッと通るまで加熱してください。
里芋が熱ければキッチンペーパーで包んで皮をむいてください。
2. 鍋に＜ガーリッククリーム＞の材料を混ぜ合わせ、中火にかける。煮たったら弱火にし、(1)の里芋を加えて煮からめる。
3. (2)を器に盛り、ドライパセリと粉チーズを振る。
【副菜】キャロットサラダ
生野菜とナッツで作るビタミンサラダ。
調理時間：10分
カロリー：74Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
砂糖 小さじ2
酢 大さじ1
EVオリーブ油 小さじ1
塩 適量 レタス 1/8個
クルミ 5g
ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。クルミは細かく刻む。
2. 塩で味を調え、クルミを加えて混ぜ合わせる。レタスと共に器に盛り合わせる。
