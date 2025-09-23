プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛スネ肉の煮込み」 「里芋のマッシュ」 「キャロットサラダ」 の全3品。
休日にのんびりと作りたい洋食メニュー。

【主菜】牛スネ肉の煮込み
実際の調理時間は15分！　あとは鍋に任せて、トロトロに柔らかい煮込み料理の出来上がりです。

調理時間：2時間15分
カロリー：409Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

牛スネ肉  (ブロック)350g
玉ネギ  1/2個
ニンニク  1片
トマト  1個
サラダ油  大さじ1
＜A＞
  酒  大さじ3
  水  適量 ＜B＞
  みりん  大さじ1
  ケチャップ  大さじ1.5
塩  適量 ドライパセリ  適量

【下準備】

牛スネ肉は大きめのひとくち大に切る。玉ネギは8つのくし切りにする。ニンニクは薄切りにする。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。

【作り方】

1. 煮込み鍋にサラダ油を中火で熱し、牛スネ肉を入れ、返しながら表面に焼き色をつける。

2. 脂が出たらキッチンペーパーで少し残る程度に拭き取り、玉ネギとニンニクを加えて炒め合わせ、＜A＞の酒を加え、水をかぶるまで注ぎ入れる。

3. 煮たったら火を弱めてアクを取り、煮込み鍋に蓋をして1時間煮る。トマトを加えて再び蓋をし、牛スネ肉が柔らかくなるまで1時間煮る。

途中で水分が減ったらヒタヒタになる程度まで足してください。
4. ＜B＞のみりんとケチャップを加え、強火で煮詰める。トロミがついたら弱火にし、塩で味を調えて器に盛り、ドライパセリを振る。

【副菜】里芋のマッシュ
すりおろしたニンニクの香りが食欲をそそります。

調理時間：15分
カロリー：112Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

里芋  3個(200g)
＜ガーリッククリーム＞
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
  牛乳  100ml
  塩  適量 ドライパセリ  少々
粉チーズ  適量

【下準備】

里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。

竹串を通してスッと通るまで加熱してください。

【作り方】

1. 里芋は手で皮をむき、フォークの背で粗くつぶす。

里芋が熱ければキッチンペーパーで包んで皮をむいてください。
2. 鍋に＜ガーリッククリーム＞の材料を混ぜ合わせ、中火にかける。煮たったら弱火にし、(1)の里芋を加えて煮からめる。

3. (2)を器に盛り、ドライパセリと粉チーズを振る。

【副菜】キャロットサラダ
生野菜とナッツで作るビタミンサラダ。

調理時間：10分
カロリー：74Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ニンジン  1/2本 ＜調味料＞
  砂糖  小さじ2
  酢  大さじ1
  EVオリーブ油  小さじ1
塩  適量 レタス  1/8個
クルミ  5g

【下準備】

レタスは手で食べやすくちぎって水に放ち、パリッとしたらザルに上げて、キッチンペーパー等で水気をよく拭き取る。

ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。クルミは細かく刻む。

【作り方】

1. ニンジンは皮をむいて薄い輪切りにし、さらに細切りにして＜調味料＞のボウルに合わせ、しんなりするまでもむ。

2. 塩で味を調え、クルミを加えて混ぜ合わせる。レタスと共に器に盛り合わせる。

