NY株式22日（NY時間11:37）（日本時間00:37）
ダウ平均　　　46339.63（+24.36　+0.05%）
ナスダック　　　22676.86（+45.38　+0.20%）
CME日経平均先物　45380（大証終比：+60　+0.13%）

欧州株式22日GMT15:37
英FT100　 9230.79（+14.12　+0.15%）
独DAX　 23527.05（-112.36　-0.48%）
仏CAC40　 7833.20（-20.39　-0.26%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（+0.023）
10年債　 　4.143（+0.015）
30年債　 　4.770（+0.027）
期待インフレ率　 　2.384（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.749（+0.001）
英　国　　4.712（-0.003）
カナダ　　3.191（-0.009）
豪　州　　4.268（+0.028）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.50（-0.18　-0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3763.20（+57.40　+1.55%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112683.31（-2722.21　-2.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1665万9101（-402452　-2.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ