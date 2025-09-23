ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間11:37）（日本時間00:37）
ダウ平均 46339.63（+24.36 +0.05%）
ナスダック 22676.86（+45.38 +0.20%）
CME日経平均先物 45380（大証終比：+60 +0.13%）
欧州株式22日GMT15:37
英FT100 9230.79（+14.12 +0.15%）
独DAX 23527.05（-112.36 -0.48%）
仏CAC40 7833.20（-20.39 -0.26%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.023）
10年債 4.143（+0.015）
30年債 4.770（+0.027）
期待インフレ率 2.384（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（+0.001）
英 国 4.712（-0.003）
カナダ 3.191（-0.009）
豪 州 4.268（+0.028）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.50（-0.18 -0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3763.20（+57.40 +1.55%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112683.31（-2722.21 -2.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1665万9101（-402452 -2.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46339.63（+24.36 +0.05%）
ナスダック 22676.86（+45.38 +0.20%）
CME日経平均先物 45380（大証終比：+60 +0.13%）
欧州株式22日GMT15:37
英FT100 9230.79（+14.12 +0.15%）
独DAX 23527.05（-112.36 -0.48%）
仏CAC40 7833.20（-20.39 -0.26%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.023）
10年債 4.143（+0.015）
30年債 4.770（+0.027）
期待インフレ率 2.384（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（+0.001）
英 国 4.712（-0.003）
カナダ 3.191（-0.009）
豪 州 4.268（+0.028）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.50（-0.18 -0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3763.20（+57.40 +1.55%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112683.31（-2722.21 -2.36%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1665万9101（-402452 -2.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ