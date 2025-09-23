黒い服に身を包み、韓国の裁判所に現れた旧統一教会のトップ韓鶴子総裁。裁判所が逮捕状を出すか審査していて、結論は23日にも出る見通しです。

22日夜、その姿を見ようと多くの信者がつめかけました。

「お母様！お母様！！」

そして、厳重な警戒態勢が敷かれる中…

記者

「午後7時半すぎです。韓総裁を乗せた車がソウル拘置所へと入って行きます。ソウル拘置所の前に集まった支持者たちは手を振っています」

「真のお母様、我々がお守りします」

今回、焦点となっているのは、教団と前政権との癒着です。22日、裁判所に姿を見せた韓国の旧統一教会トップ・韓鶴子総裁。身にまとっていたのは、見慣れない上下・黒の服でした。

信者とみられる人からは、励ましの声も。

「お母様、元気を出してください！」「お母様、愛しています」

記者

「教団元幹部が国会議員に1億ウォン（約1000万円）、ユン前大統領にブランドバッグを送ったことをどう思う？」

韓鶴子 総裁

「…」

韓総裁は目を閉じたまま、問いかけには答えませんでした。

裁判所では、自身の逮捕状が出されるかどうかの審査が行われました。

韓総裁をめぐっては、教団の元幹部を通じて国会議員に不正な政治資金を提供した疑い。尹錫悦前大統領の妻・金建希被告にブランド品を贈るなどした疑いがもたれています。特別検察官は、教団に便宜を図るよう依頼したとみています。

尹前大統領の妻 金建希 被告（先月）

「国民の皆様に私のような何でもない人間がご心配をおかけして申し訳ありません」

これまで3度の出頭要請を受けながら、健康上の問題を理由に拒否していた韓総裁。先週、出頭した際に受けた任意の取り調べでは、容疑をおおむね否認。

韓鶴子 総裁（17日）

「（Ｑ.違法な政治資金や依頼を指示したか）していない」

特別検察官は、韓総裁の逮捕状を請求していました。逮捕状の請求について声明を出した旧統一教会は。

旧統一教会

「身柄を確保する実質的な理由がないにもかかわらず、拘束を強行するのは人権侵害にすぎません」

審査結果は早ければ23日中にも出る見通しで、逮捕状が出れば、韓総裁はそのまま逮捕され、収監されることになります。