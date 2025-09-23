『ぐらんぶる』Season 3、制作決定 舞台は日本を飛び出し初の海外・パラオ
Season2の最終回を迎えたテレビアニメ『ぐらんぶる』のSeason3が制作されることが23日、発表された。あわせて、制作決定ビジュアルが公開された。
【画像】大胆すぎない？お酒片手にほほ笑む水着姿の千紗と愛菜
Season 3の舞台は初の海外、パラオ。果たして伊織たちを国外に出しても大丈夫なのか。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
【画像】大胆すぎない？お酒片手にほほ笑む水着姿の千紗と愛菜
Season 3の舞台は初の海外、パラオ。果たして伊織たちを国外に出しても大丈夫なのか。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。