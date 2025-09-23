【カズサ】 2026年3月 発売予定 価格：22,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

クレーネルより、2026年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「カズサ」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するトリニティ総合学園1年・放課後スイーツ部の「杏山カズサ」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたカズサの姿をそっくりそのまま再現している。全体的に繊細な仕上がりになっており、所有感も満たしてくれそうだ。カズサのファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムではないだろうか。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約240mmだ

黒髪のショートヘアにネコ耳姿が印象的な、こちらのカズサ。髪の内側は鮮やかなピンク色のインナーカラーで染められているほか、黒髪部分は毛先にかけてグラデーションが施されており、見た目も美しい。頭の後ろにはヘイローが浮かんでいるほか、髪飾りなどのアクセサリー類もしっかりと再現されている。

赤く大きな瞳で何かを見つめているような表情もキュートだ。このカズサの可愛らしさを表現するために、頬はほんのりとチークで染められている。小さく尖った鼻や、シュッと閉じた口元、髪の合間から見える耳など、キャラクターの特徴もよく捉えられている。

髪の内側はピンク色に染められている

ネコ耳も彼女の特徴のひとつだ

後頭部にはおなじみのヘイローが浮かんでいる

こちらのアイテムを見て感心させられたのが、カズサが身につけている黒いパーカーだ。フード部分の形状や腕の辺りのシワの寄り方など、素材の質感まで伝わってきそうな出来映えに見惚れてしまった。肩には、かなり大きめの彼女の愛銃である「マビノギオン」がぶら下げられており、こちらも所々ピンクでカラーリングされているなど、こだわった作りになっている。

パーカーの胸元にはトリニティ総合学園のロゴマークが付けられている

フード部分などの造形も見事だ

愛銃の「マビノギオン」もしっかり作り込まれている

白を基調としたスカートの下からは、黒いタイツを身につけた綺麗な脚がスラリと伸びている。今回は立ち姿で表現されており、このシュッとした姿がなんとも良い味を出している。足元は機動性の高そうなシューズ姿で、こちらもよく似合っている。

指のポーズも個性的だ

脚は黒いタイツを身につけている

台座部分は比較的シンプルなデザインだ

こちらの「カズサ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。買おうか迷っている人も多いかもしれないが、写真で見るのと実物とでは、また印象が変わるかもしれない。どうしても気になっているならば、この機会にお店に足を運んでみよう！

【フォトギャラリー】

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.