自分を解放する前衛的リップ♡TOM FORD BEAUTY新作リップ登場

規範を打ち破り、自分だけの美しさを表現する――そんな想いを込めて誕生した「FUCKING ファビュラス リップ」がTOM FORD BEAUTYから新登場。鮮烈な発色と革新的な処方で、塗った瞬間に印象を一変させる前衛的な1本です。さらに、同シリーズのフレグランスや限定POPUPイベントも開催され、新しい美の体験を提案。秋冬のメイクに革命を起こす注目コレクションをチェックしてみませんか？

TOM FORD BEAUTYの前衛的リップ

F1 ピオニー：静かな反抗を秘めたピンクヌード

F3 ピンク：ピンクベージュの静かな誘惑

F5 ローズ：意志ある大人のためのピンクヌード

F6 ベリー：冷たい果実のようなクールベリー

F7 プラム：夜を彩る深みボルドー

F8 フューシャ：ラズベリーピンクの異端カラー

F9 レッド：支配と美を象徴する鮮烈レッド

F10 モカ：90年代を滲ませたワインブラウン

「FUCKING ファビュラス リップ」は、全8色展開、各8,250円（税込）。ソリッドからリキッドに変化する独自処方で、薄膜のセミサテン仕上げが叶います。

キャンメイクから新作ルージュ♡とろけるツヤで長時間キレイ唇に

香りも“ファビュラス”に♡

F ファビュラス オード パルファム

価格：50mL・54,450円（税込）

リップとともに展開されるのは、唯一無二の存在感を放つフレグランス。

退廃的なレザーとビターアーモンドが織り成す魅惑の香り。

F ファビュラス パルファム

価格：50mL 80,300円（税込）

レザーとバルサムがさらに深化し、官能的で豊潤な香りに進化。

リップと香水を重ねることで、唯一無二の世界観を纏うことができます♪

限定POPUPで体験する新しい美

全国3都市でPOPUPイベントを開催。新作リップを体感できるだけでなく、購入特典も用意されています。

限定特典は、リップ購入での特製ポーチや、セット購入でのリップケース・クラッチバッグなど（なくなり次第終了）。

大丸心斎橋店：9/24（水）～9/30（火）

伊勢丹新宿店：10/8（水）～10/14（火）

ジェイアール名古屋タカシマヤ：11/12（水）～11/18（火）

異端の美を纏う、自分だけの瞬間を♡

TOM FORD BEAUTYが贈る「FUCKING ファビュラス リップ」は、ただのメイクアップではなく、自分を解放するための“美の装置”。

挑発的でありながら上質、力強くも繊細。そんな矛盾を受け入れることで、自分の新しい一面に出会えるはずです。

POPUPイベントで実際に体感し、前衛的なリップと香りをあなたのものにしてみませんか？